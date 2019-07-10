Чуть более 145 тысяч рублей собрали депутаты Алтайского Заксобрания для жителей Иркутской области, пострадавших в паводке. Об этом сообщили в пресс-службе АКЗС.

"Депутаты перечислили в копилку помощи 145,3 тысячи рублей личных средств. Кроме того, парламентарии оказали пострадавшим и гуманитарную помощь, направив в Иркутскую область предметы первой необходимости через пункты приема вещей", – сообщили в парламенте, добавив, что деньги переводили депутаты всех четырех фракций ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия").

Собранные в АКЗС средства перечислили в Иркутское отделение Российского детского фонда. Именно эта организация занимается распределением помощи.

С просьбой о помощи соседям к депутатам в начале июля обратился вице-спикер краевого парламента Сергей Серов. Он напомнил, что из-за ливней и резкого подъема уровня малых рек в Иркутской области было затоплено около ста населенных пунктов, вода зашла в более чем 10 тысяч домов. Пострадало более 37 тысяч человек, известно о 24 погибших.

Жители Алтайского края могут принести гуманитарную помощь иркутянам по адресу ул. Ползунова, 26 с 08:00 до 22:00 (здесь расположен исполком регионального отделения партии "Единая Россия") и по проспекту Ленина, 41 с 09:00 до 16:00 (региональная общественная приемная партии). Какие именно вещи нужны пострадавшим, лучше уточнить по телефону 8-983-178-02-69 (Наталья).