Передачу коллекторам долгов россиян по ЖКХ могут запретить

Уступка права требования по взысканию просроченной задолженности по коммунальным услугам третьим лицам вскоре может быть запрещена, пишет "Парламентская газета".

"Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами – вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Данным законопроектом мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ", – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что в случае принятия законопроекта, уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан по ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг. Речь идет об управляющих компаниях, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающих организациях.

Как рассказала автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, документ дополнен несколькими социально важными поправками: "В частности, мы делаем невозможным погашение долгов за счет соседей. Кроме того, взыскание долга будет возможно только через суд".

Яровая подчеркнула, что инициатива направлена на поддержку законных прав и интересов человека, ценности его жизни и здоровья.

В третьем чтении законопроект должен быть рассмотрен 16 июля.

В сентябре прошлого года в Казани управляющая компания передала коллекторам долг 92-летнего участника Великой Отечественной войны. "Эти жулики стали мне угрожать – вплоть до того, что обещали мне паяльник в одно место воткнуть!" – рассказал мужчина, чем вызвал интерес со стороны прокуратуры.

Ранее сообщалось, что коммунальщики передают коллекторам около 5% долгов населения. При этом эффективность взыскания собственными силами коммунальщики оценили как не очень высокую: на досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной – 15-20%.