Заключать под стражу беременных предложила запретить ФСИН

Заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп предлагают запретить. Такое предложение поступило от ФСИН и Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.
Исключение, как предлагают эксперты, должны составить лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях.
Предложение было подготовлено по поручению президента России в целях улучшения условий содержания обвиняемых под стражей.
В ведомстве сообщили, что также предлагается "исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу" в отношении впервые привлекаемых к уголовной ответственности.
Это должно касаться преступлений, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет. "В целях более широкого применения иных мер пресечения", — пояснили в ведомстве.
По информации ФСИН, в 2016 году в местах лишения свободы находилась 1521 беременная женщина (788 в колониях, 733 – в СИЗО). В 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин.
Ранее в Федеральной системе исполнения наказаний заявили, что среди осужденных в России ВИЧ-инфицирован каждый десятый заключенный среди мужчин и каждая пятая осужденная женщина.
Комментарии
Понятно человек рюсский заголовок написал
Щяс все чинушы будут со справкой беременных инвалид!
т.е. можно беременной завалить кого-нибудь,а потом еще и до совершеннолетия ребенка на свободе гулять? А можно ведь не дожить.