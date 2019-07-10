Заключать под стражу беременных предложила запретить ФСИН

Заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп предлагают запретить. Такое предложение поступило от ФСИН и Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.

Исключение, как предлагают эксперты, должны составить лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Предложение было подготовлено по поручению президента России в целях улучшения условий содержания обвиняемых под стражей.

В ведомстве сообщили, что также предлагается "исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу" в отношении впервые привлекаемых к уголовной ответственности.

Это должно касаться преступлений, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет. "В целях более широкого применения иных мер пресечения", — пояснили в ведомстве.

По информации ФСИН, в 2016 году в местах лишения свободы находилась 1521 беременная женщина (788 в колониях, 733 – в СИЗО). В 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин.

Ранее в Федеральной системе исполнения наказаний заявили, что среди осужденных в России ВИЧ-инфицирован каждый десятый заключенный среди мужчин и каждая пятая осужденная женщина.