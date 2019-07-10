Предпринимателей Алтайского края приглашают принять участие в социологическом опросе с целью выявить уровень административной нагрузки на них, сообщается на официальном сайте региона.

"Онлайн-анкетирование конфиденциально, на основании его результатов будут принимать управленческие решения о корректировке реформы", – сообщают в Минэкономразвития Алтайского края.

Опрос опубликован на сайте аналитического центра правительства России. Ежегодный анализ проводится в рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности.

Ответить на вопросы можно до 2 августа.

Если возникли трудности, можно обращаться к сотрудникам центра специальной связи и информации в Алтайском крае по телефону: (3852) 35-47-26 (Дмитрий Николаевич Карпов, Оксана Андреевна Снегирева).

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что потенциальных бизнесменов в России недостаточно, чтобы обеспечить целевой рост экономики.

Накануне в Алтайском крае разработали специальную анкету, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний. Оценить состояние своего здоровья могут все желающие, предлагается ответить на 50 вопросов.