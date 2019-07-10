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Немецкому журналисту пожелали "гореть в аду" из-за слов о Прохоровке

, ИА "Амител"
Сенатор уверен, что статья журналиста является еще одним звеном "в цепи лжи и обмана"
Клинцевич отметил, что немецкий журналист покусился на памятник / Фото: tass.ru

Клинцевич отметил, что немецкий журналист покусился на памятник / Фото: tass.ru

Пожелание гореть в аду высказал член Совфеда Франц Клинцевич в адрес немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, который потребовал снести памятник героям боя под Прохоровкой, пишет "Взгляд".

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник победы на Прохоровском поле необходимо "снести", так как никакого крупного боя там не было, а Красная армия не одержала в нем победу. "На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта", – написал Келлерхофф. Действия советских танкистов он назвал "атакой камикадзе", заявив, что "танки столпились перед узким мостом – и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

"На Западе прекрасно понимают, что ряд исторических событий связывает нашу страну воедино. Одним из таких событий и является битва под Прохоровкой – крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны", – считает Клинцевич.

По его мнению, Келлерхофф покусился на памятник, "посвященный грандиозному событию, в котором нашло свое отражение тысячелетие истории русского героизма".

"Подобное отношение к прошлому – это кощунство и аморальное преступление. Его попытки привлечь внимание к себе подобными высказываниями мелочны и не принесут ему широкой известности", – уверен Клинцевич.

Он отметил, что немецкая сторона, при всей своей осведомленности, не может утверждать наверняка, что произошло под Прохоровкой 12 июля 1943 года. Он также напомнил, что западная пресса уже неоднократно была уличена во вбросах фейковой информации, используя дезинформацию, подтасовывание и искажение фактов в своих корыстных целях.

"И слова Келлерхоффа – не более чем еще одно звено в этой цепи лжи и обмана, провоцирующее конфликты между странами и народами. Потому самому Келлерхоффу я желаю гореть в аду, а его сторонники пусть приедут в Прохоровку, посмотрят на замечательный музей, аналогов которому в мире нет, и сами сделают вывод об этом историческом событии", – заключил Клинцевич.

Ранее Клинцевич прокомментировал заявление руководителя военного комитета НАТО, призвавшего Россию вывести войска из Крыма, назвав его "политически мотивированным", "недалеким" и "превысившим свои компетенции чиновником".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.07.2019 17:35
гость

Как Келлерхофф может что то снести под Прохоровкой? У нас в Барнауле памятник Ленину на Октябрьской тоже снесли какие то немцы наверное

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10.07.2019 17:40
- гость -

Европейсы всегда охаивают наши победы и достижения, присваивая их себе. Ничего нового в их поведении нет.

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10.07.2019 18:23
Фрау

Немец немцу указывая пальцем спрашивает: как добычу делить будем?

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10.07.2019 18:40
- гость -

то 17:40
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Да не только европейсы охаивают наши победы.Одно время весь дружный коллектив эха мацы слюной исходил обсуждая и осуждая художественный фильм "28 панфиловцев".

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