Названа причина пожара в барнаульском гипермаркете "Аксиома"

Причиной пожара в строительном магазине "Аксиома" в Барнауле, предположительно, стал кондиционер на крыше здания, рассказала ИА "Амител" директор по маркетингу сети гипермаркетов Юлия Варламова.

"У нас произошло возгорание крыши от кондиционера. Сегодня как раз монтировали кондиционер и что-то, видимо, сделали не так. Хотелось бы развеять всякие мысли. Пишут уже, что и взрыв был. Сейчас работает комиссия, которая даст официальное заключение из-за чего произошло возгорание", – сообщила Варламова.

По ее словам, людей из магазина эвакуировали очень быстро – минуты за две. "Людей было около двухсот человек вместе с сотрудниками. Пострадавших нет", – добавила она.

Что касается ущерба, то как рассказала Варламова, он сейчас оценивается.

"Повреждения есть снаружи – фасад и вывеска. Внутри – большое задымление, товар в саже. Нанесенный товару ущерб будет подсчитан позже", – рассказала собеседница, отметив, что все службы сработали очень быстро.

По словам Варламовой, пострадавший от пожара магазин, расположенный на Павловском тракте, должен продолжить свою работу к выходным на этой неделе.