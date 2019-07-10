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Проспект Социалистический и улицу Пушкина перекроют в Барнауле 12 июля

, ИА "Амител"
В пятницу на площади Свободы состоится Божественная литургия на месте разрушенного Петропавловского собора
Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда / Фото: actual.today

Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда / Фото: actual.today

В пятницу, 12 июля, в Барнауле на час перекроют участки проспекта Социалистического и улицы Пушкина из-за мероприятий, посвященных 25-летию возрождения Барнаульской епархии, сообщается на официальном сайте города.

Утром на площади Свободы состоится Божественная литургия на месте разрушенного Петропавловского кафедрального собора, которая продолжится Крестным ходом от площади Свободы до Свято-Димитриевского храма (пл. Спартака, 10).

В связи с этим с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на участке от ул. Пушкина до ул. Ползунова, а также ул. Пушкина от проспекта Социалистического до здания № 10 по пл. Спартака.

Движение общественного транспорта (автобусов) в этот период времени будет организовано по следующим схемам:

маршрут № 17: …пр. Красноармейский – разворот на перекрестке с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака, в обратном направлении по маршруту;

маршрут № 47: …пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

маршрут № 55: …ул. Аванесова – пр. Красноармейский – ул. Ползунова –  пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;

маршрут № 73: …пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический – ул. Большая Олонская – пр. Социалистический ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака, в обратном направлении – по маршруту;

маршруты № 109, 109оп: …пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршруты № 57, 60: ЛДП "Спартак-2" – ул. Большая Олонская – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршрут № 20: …пр. Ленина – ул. Мамонтова – ул. Большая Олонская – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака, в обратном направлении: пл. Спартака – пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту. 

Автомобилистов просят быть внимательными на указанных участках дорог и выбирать заранее маршруты объезда.

В пятницу, 12 июля, пройдет праздничное богослужение, которое намечено на День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на месте разрушенного Петропавловского кафедрального собора. Ранее сообщалось, что общественники направили на имя главы Барнаула Сергея Дугина предложение произвести раскопки в том месте, где до 1935 года располагался собор.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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