Водители и пассажиры двух автомобилей в Барнауле устроили перестрелку

В Барнауле водители и пассажиры устроили перестрелку / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле водители и пассажиры двух автомобилей устроили перестрелку, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на пересечении улиц Попова и Гущина. "Была перестрелка между пассажирами автомобиля ВАЗ-2106 и Datsun. Мужчине пробили голову и выстрелили в живот. Увезли на скорой", – говорится в сообщении.

Также, как отмечается, участники перестрелки дрались с полицейскими. "Машин полиции, а именно ГАИ и ППС, было около пяти-семи", – рассказывают очевидцы.

В ГИБДД по Барнаулу сообщили, что в отделе полиции по Ленинскому району зарегистрировано сообщение о конфликте пассажиров двух транспортных средств. Сотрудниками полиции проводится проверка. Участники инцидента задержаны.

В пресс-службе МВД по Барнаулу добавили, что задержанные активного сопротивления не оказывали, драки с сотрудниками полиции не было.