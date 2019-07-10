Немецкая семья Хаузотте, переехавшая два года назад в Алтайский край, рассказала о своей жизни в регионе, сообщает "Катунь 24".

Немец Ян, уроженка России Елена и их сын Майк уже два года живут в селе Зудилово (Первомайский район).

Роман Яна и Елены стал даже более необычным, чем переезд из благоустроенной и теплой Германии в известную своим суровым климатом Сибирь.

Однажды пионер Ян из немецкого города Таунусштайн после окончания школы вытянул билет с адресом Елены и написал ей письмо. После поездок в гости друг к другу влюбленные решили пожениться.

В браке они живут уже 26 лет, из них 24 провели в Германии. Приехали в Россию, как говорят, "за свободой".

Купили участок в селе Зудилово, построили дом. Воздух здесь свежее и природа красивее, утверждают Хаузотте.

Елена и ее сын Майк работают менеджерами по иностранным закупкам на одном из заводов. Глава семейства дистанционно работает в немецкой организации.

По Германии они почти не скучают, ведь в алтайском селе они обрели свободу и душевный покой.