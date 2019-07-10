Немецкая семья Хаузотте, переехавшая два года назад в Алтайский край, рассказала о своей жизни в регионе, сообщает "Катунь 24".
Немец Ян, уроженка России Елена и их сын Майк уже два года живут в селе Зудилово (Первомайский район).
Роман Яна и Елены стал даже более необычным, чем переезд из благоустроенной и теплой Германии в известную своим суровым климатом Сибирь.
Однажды пионер Ян из немецкого города Таунусштайн после окончания школы вытянул билет с адресом Елены и написал ей письмо. После поездок в гости друг к другу влюбленные решили пожениться.
В браке они живут уже 26 лет, из них 24 провели в Германии. Приехали в Россию, как говорят, "за свободой".
Купили участок в селе Зудилово, построили дом. Воздух здесь свежее и природа красивее, утверждают Хаузотте.
Елена и ее сын Майк работают менеджерами по иностранным закупкам на одном из заводов. Глава семейства дистанционно работает в немецкой организации.
По Германии они почти не скучают, ведь в алтайском селе они обрели свободу и душевный покой.
Комментарии
Молодцы.
С немецкими зарплатами и узкой рабочей нишей можно очень спокойно жить.
Блин. В Зудилово
Амик, а почему слово "свобода" в кавычках? В чем подтекст?
10.07.2019 12:38
- гость -
имхо, для "красного словца".
10.07.2019 12:37
- гость -
Блин. В Зудилово
Ну да) вызывает некоторое недоумение.
Ага, сарказм родился раньше нас)
Молодцы. С зарплатой немецкой здесь в деревне можно хорошо жить.
А свободы у нас точно больше чем в европах.