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"Юбилейный" абитуриент АГМУ подал документы на специальность "Фармация"

, ИА "Амител"
Всего по данному направлению в вузе в этом году выделено 60 мест

В Алтайском медицинском университете продолжается прием документов от абитуриентов, выбравших обучение профессии врача в одном из лучших медицинских вузов Сибири.

9 июля 2019 года в вузе было принято 2500-е заявление, которое подано на специальность "Фармация". "Юбилейным" абитуриентом стал Александр Зайцев из Усть-Каменогорска (Республика Казахстан), поступающий на фармацевтический факультет Алтайского медицинского университета.

"Связать свою жизнь с медициной я решил не сразу. Рассматривал много вариантов своей будущей профессии, но решил пойти в медицину из-за успехов в изучении таких наук, как химия и биология. Почему именно фармация? У меня всегда было желание разбираться в медицинских препаратах на профессиональном уровне, приносить пользу людям. Мне очень много рассказывали об Алтайском медицинском университете, сложилось достаточно хорошее мнение об этом вузе, что поспособствовало выбору АГМУ среди множества других университетов. К сожалению, в моей семье нет ни одного врача, я буду первым, кто встанет на этот путь, и, надеюсь, не последним. Может быть, стану основателем династии медиков. В свободное время я занимаюсь спортом, увлекаюсь чтением книг", – поделился будущий провизор Александр Зайцев.

Всего в этом году в Алтайском медуниверситете по специальности "Фармация" выделено 20 бюджетных мест, из них по свободному конкурсу – 14, а также 40 внебюджетных. В настоящее время на бюджетные места по свободному конкурсу оригиналы документов подали 12 человек.

Отметим, специальность "Фармация" относится к приоритетному направлению модернизации и технологического развития российской экономики.

Алтайский медицинский университет готовит провизоров на протяжении более 40 лет. За это время в вузе выпущено свыше четырех тысяч высококвалифицированных специалистов. Выпускники фармацевтического факультета АГМУ востребованны в Алтайском крае и других регионах России, за рубежом. Многие из них возглавляют аптеки и фармацевтические предприятия.

Для обучения провизоров в АГМУ созданы все условия: помимо профильной кафедры фармации в состав факультета входят кафедры общей и биологической химии, клинической лабораторной диагностики, фармакологии. Студенты фармацевтического факультета вместе с обучающимися других факультетов проходят медицинскую подготовку, занимаясь на высокотехнологичном оборудовании в симуляционном центре вуза и получая навыки оказания пациентам медицинской помощи. Вуз сотрудничает с крупными фармацевтическими компаниями.  

О высоком уровне подготовки провизоров АГМУ говорят и последние достижения аспирантов кафедры фармации: по итогам III Всероссийского межвузовского GxP*-саммита "Выбор лучших. Время вперед" в Ярославле. Аспирант АГМУ Георгий Кутателадзе, единственный из представителей медицинских вузов, вошел в тройку призеров финала конкурсного этапа, заняв второе место среди 150 лучших участников из разнопрофильных вузов, прошедших конкурсный отбор. Георгию вручен сертификат на 100 тысяч рублей. Еще одним успехом для вуза стало приглашение аспирантки АГМУ Юлии Чистовой на прохождение стажировки на одном из производственных предприятий группы компаний "Р-Фарм" в Ярославле.

*ДжиИксПи – прим.ред.

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.07.2019 13:16
- гость -

А почему не 1000-ого отметили? или 2000? или 1500?

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10.07.2019 13:29
гостю

И 1000-го и 2000-го абитуриента уже называли.

0  0
10.07.2019 13:33
Злая гостья

А из Казахстана на бюджетные места поступают?

0  0
10.07.2019 13:57
Ируся

а кто подал 666? Желаю знать.

0  0
10.07.2019 14:00
- гость -

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