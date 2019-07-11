Кажется, что кошки и собаки поделили мир и человечество пополам. У каждой стороны миллионная армия поклонников, которая продолжает расти. И это не удивительно: ласковые, преданные, пушистые питомцы легко завоевывают сердца и души. Если у вас еще нет домашнего питомца, самое время его завести. Главное выбрать — кто подходит именно вам: щенок или котенок. Тест от Amic.ru и сети книжных магазинов "Читай-город" поможет вам определиться. Отвечайте на вопросы и станет ясно, кто вам ближе по характеру и кто станет вашим верным другом.

Amic.ru и сеть книжных магазинов "Читай-город" собрали самые трогательные, искренние книги о дружбе людей и их четвероногих питомцев, а также специальные руководства, которые помогут лучше понять животных.

Джен Лоу, Лиза Рогак "Коты, вернувшие мне улыбку"

Добрая, легкая, поднимающая настроение история о двух великолепных котах, покоривших мир и сыгравших особенную роль в жизни Джен Лоу. Все началось с появления в библиотеке обычной мыши. Благодаря чему Джен Лоу вместе со своей коллегой приняли, как оказалось, судьбоносное решение завести кота. Так коллектив библиотеки пополнился парочкой новых хвостатых сотрудников. Вскоре выяснилось, что роль обычных мышеловов не для этих котов. Они стали душой библиотеки, влюбив в себя почти все читающее население города.

Джеймс Боуэн "Как уличный кот изменил мою жизнь"

В этой истории два главных героя – Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга. Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни не было никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал настоящим ангелом-хранителем. Теперь Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) прекрасно знают не только жители Лондона, которые встречают их на улицах, в метро и кафе, но и сотни тысяч людей во всем мире. Ролики на YouTube, фотографии в "Фейсбуке", записи в "Твиттере", а также книги, написанные Джеймсом Боуэном, рассказывают удивительную историю о дружбе с котом, который изменил его жизнь.

Гарт Стайн "Искусство бега под дождем"

Однажды Энцо, умный и добрый пес, услышал в телепрограмме, что после смерти собака может переродиться в человека. С тех пор жизнь его обрела цель. "Вот почему я стану хорошим человеком, – думает пес. – Потому что умею слушать. Я никогда никого не прерываю, не увожу разговор в сторону. Если вы обратите внимание на людей, то заметите, что они постоянно меняют линию беседы… Люди, я умоляю вас: учитесь слушать! Представьте себя собакой вроде меня, слушайте других людей и давайте им возможность выговориться". Вот такие мудрые и простые мысли. И когда для Дэнни, его хозяина, автогонщика и классного автомеханика, наступают трудные дни, пес решает: он должен помочь хозяину – пусть даже для этого ему придется совершить то, что собаке, казалось бы, не под силу…

Брюс Кэмерон "Путешествие хорошего пса"

Брюс Кэмерон написал удивительную историю о надежде, любви и бесконечной преданности собаки. Малыш – очаровательный и добрый пес. Он прожил насыщенную событиями жизнь и выполнил свое предназначение – помог Итану, своему хозяину, стать счастливым… И теперь, когда хозяина больше нет, Малыш очень скучает. Но Клэрити, внучка Итана, не дает ему унывать. Когда она вырастет, ей тоже понадобится друг, который будет защищать ее от неприятностей. Почему бы Малышу не стать таким другом? Судьба дарит храброму псу новый шанс и новую жизнь, ведь его предназначение – служить людям – помогать им справляться с невзгодами.

Григорий Служитель "Дни Савелия"

Григорий Служитель – актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey. "Дни Савелия" – его первая книга, которая вошла в этом году в список финалистов национальной литературной премии "Большая книга". А нашел эту рукопись писатель Евгений Водолазкин и написал предисловие. "Коты в литературе – тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал об этих священных животных, – от Кота Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Герои Служителя – кто бы они ни были, коты или люди – настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она – так уж сложилось – платоническая. Самая высокая из всех любовей".

Роберт Вайнтрауб "Смерти вопреки"

Невероятная и при этом совершенно реальная история двух друзей – рядового британских ВВС Фрэнка Уильямса и собаки Джуди – во время Второй мировой. Они пережили бомбежки и кораблекрушения, провели несколько лет в японском концлагере, поочередно спасая друг друга от смерти. Фрэнк добился для собаки статуса официальной военнопленной, а та подкармливала своего друга добытой в джунглях дичью. Они едва не погибли на торпедированном английской субмариной "адском судне" – транспорте для перевозки заключенных, но сумели воссоединиться под носом у надсмотрщиков. Выжив в концлагере, Фрэнк и Джуди не расставались до самой смерти.

Джон Брэдшоу, Сара Эллис "Как воспитать вашу кошку"

Почему кошки ненавидят переноски и боятся ветеринаров? Можно ли подружить пушистых питомцев и заставить их жить в мире? Как подготовить кошку к появлению в семье малыша? Все ответы – в пошаговом руководстве, которое разрушит миф о необучаемости кошек. Это необходимое издание для всех заботливых хозяев, которые хотят стать для своего любимца лучшим другом.

Мартин Рюттер "Идеальная собака не выгуливает хозяина"

Практичная книга лучшего немецкого ветеринара-психолога затрагивает самые болезненные для любого собаковода проблемы в воспитании собак. Мартин Рюттер знает, каким реальным стрессом для человека может стать нежелательное поведение питомца, и дает четкие рекомендации. Как самостоятельно справиться с агрессией собаки по отношению к другим своим собратьям? Как отучить ее воровать еду со стола? Что делать, когда собака на прогулке натягивает поводок и ест с земли что попало? Автор описывает наиболее распространенные проблемы, уточняет причины их возникновения и предлагает проверенные решения. Его инструкции по воспитанию понятны, и показывают, как можно с помощью простых шагов изменить поведение своего питомца или лучше адаптироваться к нему.

Цезарь Миллан "Вожак стаи"

Едва ли кто-то из владельцев собак ищет выгоды от своих питомцев. Между тем любой, кто живет бок о бок с ними, незаметно меняется в лучшую сторону, каждый день получая уроки уважения, свободы, уверенности, подлинности, прощения, мудрости, гибкости, принятия. Чтобы проиллюстрировать это, Цезарь Миллан вспоминает множество трогательных историй из собственной жизни, через которую его провели четвероногие друзья. Автор также обращается к опыту знаменитых владельцев собак и приводит результаты недавних научных исследований. Это уникальная книга по психологии отношений человека и собаки от зарекомендовавшего себя автора.

Джон Брэдшоу "Тайная жизнь кошки"

Кошки на протяжении тысяч лет были и остаются популярными домашними животными, однако они до сих пор остаются загадочными даже для их самых обожающих владельцев. У кошек богатая эмоциональная жизнь, которую мы должны уважать и понимать, если хотим, чтобы они жили с нами в полной гармонии. В этой книге известный антропозоолог Джон Брэдшоу охватывает абсолютно все аспекты жизни и развития кошек, раскрывает тайны сознания и поведения этих грациозных домашних животных и рекомендует, как ухаживать за своими питомцами и обучать их без стресса для них и для себя.

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