Упавшая с 25-го этажа строящегося дома балка повредила машины в Барнауле / Фото: читатель Amic Вячеслав

В Барнауле со строящегося дома деревянная балка упала на припаркованные автомобили. Об этом в редакцию ИА "Амител" сообщили свидетели происшествия.

ЧП произошло днем 10 июля 2019 года на улице Взлетная, 3.

"Со строящегося дома по адресу Малахова, 134а к. 2 с высоты 25 этажа по какой-то причине упала балка. Видимо ветром ее отнесло за пределы строящейся площадки, и она упала на припаркованные автомобили. У одного повреждены крыло и бампер. У второго, кажется, багажник. Слава Богу, в этот момент на парковке не было людей. Могло и убить", – рассказал читатель Amic.ru Вячеслав.

По словам мужчины, представитель подрядной организации, которая ведет работы на строящемся доме, предложил владельцам автомобилей провести экспертизу и потом уже "что-то решать".

Застройщик дома по данному адресу – "Жилищная инициатива". В компании инцидент подтвердили, а также указали, что работы на доме ведет подрядная организация.

"По нашим данным, действительно, пострадали два автомобиля. С владельцем одного из них вопрос уже урегулирован", – сообщил представитель застройщика.

Причину, по которой с 25-го этажа за пределы стройплощадки упала балка, в компании объяснить не смогли.