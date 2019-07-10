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Расписание пригородных поездов изменили в Барнауле из-за ремонта пути

, ИА "Амител"
Изменения коснутся 22 поездов, курсирующих по восьми маршрутам
Корректировка во времени следования составит от двух до 52 минут / Фото: allufa.ru

Корректировка во времени следования составит от двух до 52 минут / Фото: allufa.ru

Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги, изменится с 10 по 21 июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщается на официальном сайте города.

Корректировка во времени следования составит от двух до 52 минут. Изменения коснутся 22 поездов, курсирующих по маршрутам "Барнаул — Красный Боец — Барнаул", "Депо — Барнаул", "Барнаул — Черепаново — Барнаул", "Барнаул — Аламбай — Барнаул", "Барнаул — Заринская — Барнаул", "Барнаул — Артышта II — Барнаул", "Барнаул — Тягун — Барнаул", "Бийск — Барнаул".

С 10 по 20 июля изменятся графики движения поездов:

  • №6025 "Красный Боец — Барнаул", ежедневно, отправление в 5 часов 19 минут (без изменений), следование по станциям на участке Повалиха — Барнаул на 12 минут раньше, прибытие в 7 часов 16 минут (на 12 минут раньше);
  • №6006 "Барнаул — Красный Боец", ежедневно, отправление в 6 часов 27 минут (на три минуты позже) прибытие в 8 часов 24 минуты (на три минуты позже);
  • №6101 "Депо — Барнаул", по рабочим дням, отправление в 7 часов 6 минут (на пять минут позже), прибытие в 7 часов 45 минут (на пять минут позже).

С 11 по 20 июля изменения произойдут в графике движения поездов:

  • №6234 "Барнаул — Аламбай", ежедневно, отправление в 20 часов 47 минут (без изменений), прибытие в 24 часа 31 минуту (на пять минут позже);
  • №6007 "Черепаново — Барнаул", ежедневно, отправление в 11 часов 13 минут (раньше на три минуты), прибытие в 13 часов 51 минуту (на две минуты позже).

С 11 по 21 июля изменится график движения поезда №6005 "Красный Боец — Барнаул", курсирующего ежедневно: на 10 минут перенесли отправление (в 10 часов 15 минут) и прибытие (в 12 часов 10 минут).

С 12 по 20 июля меняется расписание поездов:

  • №6233 "Аламбай — Барнаул", ежедневно, отправление в 3 часа 16 минут (без изменений), прибытие в 7 часов 7 минут (на две минуты позже);
  • №7105 "Заринская — Барнаул", по рабочим дням, отправление в 6 часов 50 минут (без изменений), прибытие в 8 часов 27 минут (на две минуты позже);
  • №6222 "Барнаул — Тягун", ежедневно, отправление в 6 часов 59 минут (без изменений), прибытие в 10 часов 19 минут (на пять минут позже);
  • №6229 "Заринская — Барнаул", ежедневно, отправление в 8 часов 40 минут (без изменений), прибытие в 10 часов 49 минут (на две минуты позже);
  • №6224 "Барнаул — Заринская", ежедневно, отправление в 8 часов 32 минуты (без изменений), прибытие в 10 часов 41 минуту (на пять минут позже);
  • №6226 "Барнаул — Артышта-II", ежедневно, отправление в 9 часов 46 минут (без изменений), прибытие в 14 часов 7 минут (на пять минут позже);
  • №6225 "Артышта-II — Барнаул", ежедневно, отправление в 15 часов 55 минут (без изменений), прибытие в 20 часов 15 минут (на две минуты позже);
  • №6221 "Тягун — Барнаул", ежедневно, отправление в 12 часов 31 минуту (без изменений), прибытие в 15 часов 52 минуты (на две минуты позже);
  • №6227 "Заринская — Барнаул", ежедневно, отправление в 14 часов 32 минуты (раньше на восемь минут), прибытие в 16 часов 41 минуту (раньше на шесть минут);
  • №6230 "Барнаул — Заринская", ежедневно, отправление в 14 часов 21 минуту (на 23 минуты позже), прибытие в 16 часов 31 минуту (на 29 минут позже);
  • №7106 "Барнаул — Аламбай", ежедневно, отправление в 17 часов 15 минут (без изменений), прибытие в 20 часов 32 минуты (на восемь минут позже);
  • №6769 "Аламбай — Заринская", ежедневно, отправление в 21 час 2 минуты (на восемь минут позже), прибытие в 22 часа 40 минут (на восемь минут позже);
  • №6232 "Барнаул — Заринская", ежедневно, отправление в 18 часов 10 минут (без изменений), прибытие в 20 часов 18 минут (на пять минут позже);
  • №7009 "Бийск — Барнаул", ежедневно, отправление в 17 часов 30 минут (без изменений), прибытие в 20 часов 25 минут (на две минуты позже).

С 10 июля по 10 августа изменения произойдут в графике движения поездов:

  • №6016 "Барнаул — Черепаново", ежедневно, отправление в 15 часов 6 минут (без изменений) прибытие в 17 часов 46 минут (на три минуты позже);
  • №7101 "Черепаново — Барнаул", ежедневно, отправление в 19 часов 6 минут (раньше на три минуты), прибытие в 21 час 14 минут (без изменений).

Кроме того, 11, 13, 15, 19, 21, 31 июля и 3, 4, 5, 7, 9 августа изменяется расписание электропоезда №7102 "Барнаул — Черепаново". Отправление в 8 часов 42 минуты (позже на 42 минуты), прибытие в 10 часов 49 минут (позже на 52 минуты). 12, 14, 16, 18, 20, 30 июля, а также 1, 2, 6, 8 августа электропоезд №7102 будет отправляться со станции Барнаул в 8 часов (без изменений), прибывать в Черепаново в 10 часов (позже на три минуты).

Компания "Алтай-Пригород" просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах АО "Алтай-Пригород", по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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