Вероятную причину пожара назвали жильцы пятиэтажного дома №60 на проезде Северном Власихинском.

По их словам, масштабность пожара связана с замыканием в электрощитовой. Жильцы уверены, что во время пожара в одной из квартир замкнуло проводку, от чего и загорелась крыша.

Житель 96 квартиры отмечает, что в помещении, где произошло возгорание живут пожилые люди. Сначала огонь заметили на балконе этой квартиры, а затем он перекинулся на крышу.

Ранее один из барнаульцев заявил, что пожару предшествовал взрыв баллона в квартире. Многие барнаульцы утверждают, что слышали звук взрыва.

Возгорание произошло 10 июля. Огонь распространился на площадь 1000 квадратных метров. Жильцов эвакуировали. Уничтожена крыша дома.