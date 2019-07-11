Вероятную причину пожара назвали жильцы пятиэтажного дома №60 на проезде Северном Власихинском.
По их словам, масштабность пожара связана с замыканием в электрощитовой. Жильцы уверены, что во время пожара в одной из квартир замкнуло проводку, от чего и загорелась крыша.
Житель 96 квартиры отмечает, что в помещении, где произошло возгорание живут пожилые люди. Сначала огонь заметили на балконе этой квартиры, а затем он перекинулся на крышу.
Ранее один из барнаульцев заявил, что пожару предшествовал взрыв баллона в квартире. Многие барнаульцы утверждают, что слышали звук взрыва.
Возгорание произошло 10 июля. Огонь распространился на площадь 1000 квадратных метров. Жильцов эвакуировали. Уничтожена крыша дома.
Комментарии
Корреспонденты амик, как бабки на лавке - то в соц.сетях "достоверную" информацию подчерпнут, то у "жильцов" спросят
Корреспонденты амик, как бабки на лавке - то в соц.сетях "достоверную" информацию подчерпнут, то у "жильцов" спросят
Почему у жильцов в кавычках ? Или жильцы немые? Не вижу никаких проблем в том, что бы поговорить с жильцами. А вот сбор инфы по соцсетям - тут конечно всё весьма спорно.
нда , выросло поколение которое не бросало в костёр аэрозольные баллоны и закатанные банки.
ps вчера вообще писали что "с крыши стрелял шифер"
специалисты все
Корреспондент amic.ru осмотрел подъезды дома, и действительно увидел характерные следы замыкания.
корреспондент-электрик универсал!
После просмотра видео когда горит крыша вижу две тонких струйки воды! Это как?
Как сняли
Недаром есть поговорка "врёт, как очевидец".. Не могу уважать СМИ, действующие согласно этой поговорке.
Для АМИК вбрасываю тему - лично я видел, как вчера в сторону Северовласихинского пролетал НЛО.
Всё в кучу собрано:зашаяло в электрощитовой,перешло в квартиру,там замкнуло проводку,загорелся балкон,о потом уж вся крыша дома...
Уже основная версия - курение на балконе, там очаг