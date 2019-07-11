Выплаты на содержание приемных детей увеличат в России

Ежемесячные выплаты на содержание приемных детей предлагается сделать не меньше, чем региональный прожиточным минимум, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть 18 июля.

Авторы инициативы хотят содействовать развитию института патронатных семей, чему, по их мнению, мешает недостаточное материальное стимулирование, а именно — малый размер ежемесячных выплат на содержание приемных детей.

В частности, как отмечается, эти пособия не привязаны к прожиточному минимуму, установленному в регионе, и в большинстве субъектов даже ниже этой величины, причем в некоторых — почти в два раза.

"При этом средние нормативы на содержание ребенка в стационарных учреждениях колеблются от 50 до 100 тыс. руб. в месяц", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Еще одним изъяном существующего законодательства, по мнению авторов инициативы, является то, что в рамках одного региона действуют разные районные коэффициенты. Поэтому размер выплат на содержание приемных детей зачастую разный даже в границах одного субъекта федерации.

"Представляется обоснованным законодательное закрепление нормы, согласно которой размер ежемесячных денежных выплат должен соответствовать величине прожиточного минимума ребёнка в данном субъекте федерации, либо превышать эту величину", — уверены авторы законопроекта.

Инициаторы уверены, что приведение выплат к величине прожиточного минимума не потребует новых ассигнований и не создаст дополнительную нагрузку на федеральный бюджет. Якобы часть уже имеющихся средств, большая доля которых идет на финансирование детских домов и приютов, просто перераспределят в пользу патронатных семей.