Чемпионат России по вейкбордингу пройдет на городском пляже Барнаула

На городском пляже Барнаула в пятницу и субботу, 12 и 13 июля, состоится чемпионат России по вейкбордингу, сообщается на официальном сайте региона.

Спортсмены, скользя на доске за катером, выполнят сложные акробатические трюки. Во время исполнения элементов участники будут подниматься на высоту до четырех метров. Их выступления оценят судьи, выставляя баллы в зависимости от сложности трюков, амплитуды и других критериев. Болельщики смогут наблюдать за соревнованиями с городского пляжа.

"Для нас это, с одной стороны, хорошая реклама алтайских спортсменов и вида спорта, с другой — большая ответственность", — рассказал руководитель краевой федерации воднолыжного спорта Евгений Бослер.

Он напомнил, что заявку на проведение этих соревнований подавали 18 декабря 2018 года. За право проведения чемпионата Барнаул боролся с Москвой, Санкт-Петербургом, Челябинском, Калининградом.

В Минспорта Алтайского края подчеркнули, что уже пять лет ежегодно летом на один день Барнаул становился центром вейкбординга — здесь проводился чемпионат Сибири по кабельной версии этого экстремального вида спорта, а соревнования всероссийского уровня по вейкборду за катером (более сложная версия дисциплины) организуют впервые.

В соревнованиях будут участвовать около 50 спортсменов из 23 регионов России. Барнаул посетят чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Никита Мартьянов и трехкратный чемпион России Георгий Худницкий. Также выступит барнаулец Александр Бослер, один из ведущих райдеров страны, пятикратный чемпион России в различных категориях и серебряный призер чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что головоломкой с автомобилями закончился для барнаульцев отдых на городском пляже, когда они поняли, что их машины не смогут разъехаться из-за тесной парковки и огромного количества понаставленных впритык авто.