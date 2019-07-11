Предстоит большая информационно-разъяснительная работа с населением / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула прошло первое заседание местной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщается на официальном сайте города.

Всероссийская перепись населения проводится каждые десять лет. В 2020 году она стартует 1 октября и продлится 31 день. Переписчики совершат обход помещений с 4 по 27 октября, контрольный обход запланирован на 28-31 октября.

Новация грядущей переписи — возможность каждому заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В качестве подтверждения будет выдан цифровой и QR-код.

Когда придет переписчик, достаточно будет показать штрих-код с экрана смартфона или в распечатанном виде. Вся информация из анкеты переписи будет передана в систему переписчиков, которых оснастят планшетами.

Помимо этого будет увеличено количество стационарных переписных участков в местах массового присутствия горожан — Почта России, МФЦ и другие.

Уже в ближайшее время комиссия в Барнауле приступит к решению организационных вопросов, связанных с уточнением границ муниципального и административно-территориальных образований, упорядочением адресного хозяйства, актуализацией списков адресов, подготовкой картографического материала.

Предстоит также большая информационно-разъяснительная работа с населением по целям и задачам переписи.

Заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка отметил, что на органы местного самоуправления возложен ряд задач по подготовке к переписи населения.

Решением всех возникающих проблем будет заниматься межведомственная комиссия, объединяющая представителей Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, Барнаульской городской Думы, комитетов администрации города, администраций районов, УМВД России по Барнаулу, Многофункционального центра предоставления, государственных и муниципальных услуг Алтайского края, Ростелекома, Почты России и Центра занятости населения.

Ранее сообщалось, что Павловский район вошел в состав Барнаульской агломерации. На момент подписания соглашения численность Барнаульской агломерации составляла 812,9 тысячи человек — более трети населения Алтайского края.