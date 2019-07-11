Тело жителя Барнаула найдено на берегу Финского залива

Погибший житель Барнаула с огнестрельными ранениями груди обнаружен в Выборгском районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, сообщают "Невские новости".

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в среду утром, 10 июля, в городе Приморске, в 33 километрах от Приморского шоссе, обнаружено тело мужчины 1991 года рождения.

"Грудь человека дважды прострелена", — пишет издание.

Рядом с погибшим обнаружена принадлежащая ему машина Kia Sportage с петербургскими номерами, но видеорегистратора в автомобиле не было. Камеры видеонаблюдения поблизости также установлены не были.

Сотрудники полиции изъяли два пистолета Макарова с двумя магазинами патронов, а также две гильзы.

Тело мужчины передано в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Как сообщает 47news со ссылкой на СК по Ленинградской области, мужчина, по предварительным данным, в Петербурге пытался наладить бизнес по продаже велосипедов, но затем перебрался в Сочи, где торговал игрушками. Что касается оружия, то номера на пистолетах были спилены.

Также отмечается, что говорить о криминальном характере смерти молодого человека, скорее всего, не приходится.

Ранее сообщалось, что туриста из Барнаула пытался ограбить в Петербурге приезжий из Москвы. В сумке лежали 11 тыс. 100 белорусских рублей, мобильный телефон и солнцезащитные очки.