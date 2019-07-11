Два участка трассы Р-256 будут перекрыты сегодня вечером, 11 июля, из-за движения военной колонны.

Перекроют следующие участки трассы:

– с 21:40 11 июля до 00:40 на автодороге "н.п. Контошино – а/д Р-256 – н.п. Полковниково".

– с 21:40 11 июля до 00:40 на автодороге "258-й км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Полковниково".

В среду, 10 июля, военные также перекрывали трассу на двух участках — с 16:40 до 19:40. Это привело к образованию большой пробки на дороге.

Впрочем, военные закончили свои маневры раньше предполагаемого срока, и трасса стала свободна на час раньше, чем ожидалось — примерно в 18:30 автолюбители смогли продолжить свое движение.