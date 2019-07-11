Фото: Роман Поздняков/Amic.ru, пресс-служба администрации Барнаула

Барнаульская пятиэтажка, где вечером 10 июля произошел пожар, остается под пристальным вниманием всех служб. Утром в четверг, 11 июля, здесь собрались местных жители и жильцы дома. На месте дежурят сотрудники полиции, не пускающие людей в подъезд, где на пятом этаже и загорелась квартира. К дому приезжали представители администрации и прокуратуры, комунальщики. Корреспондент портала Amic.ru тоже работал на месте происшествия.

На этом видео при участии первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолии Воронкова специалисты обсуждают дальнейшие действия.

На этом видео Анатолий Воронков рассказывает о помощи власти жильцам дома.

Подробнее о ремонте крыши читайте в материале "Кровлю на пострадавшем от пожара жилом доме будут восстанавливать оперативно".