Жительница 88 квартиры горевшего 10 июля дома №60 на проезде Северном Власихинском Любовь Гаврилова рассказала Amic.ru, что, когда полыхала крыша, сначала прибыл всего один автомобиль пожарный автомобиль.

"Тушили как в детском саду", — негодует женщина.

По ее словам, она сообщила об этом в экстренную службу:

"Когда увидела, что никто не тушит, я начала туда (на телефон 101 – ред.) звонить. Отвечают: "мы вам выслали одну машину". Да что одна машина, тут весь дом горит!", — утверждает владелица квартиры №88.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю прокомментировали Amic.ru, что прибытие на пожар сначала одного-двух пожарных расчетов – это стандартная практика.

По словам представителя ведомства, при поступлении сигнала о горении первым прибывает подразделение ближайшей пожарной части. Затем руководитель пожаротушения оценивает серьезность возгорания и докладывает о необходимости привлечения дополнительных сил и средств.

Напомним, пожар возник 10 июля в пятиэтажном доме. Его площадь составила около 1000 квадратных метров. 80 человек эвакуировано. Для них развернули пункт временного размещения, но никто в нем не ночевал. С жильцами разговаривал мэр Барнаула Сергей Дугин.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем. По словам жительницы дома, пламя распространялось по квартирам через вентиляцию.