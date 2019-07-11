Жительница 88 квартиры горевшего 10 июля дома №60 на проезде Северном Власихинском Любовь Гаврилова рассказала Amic.ru, что, когда полыхала крыша, сначала прибыл всего один автомобиль пожарный автомобиль.
"Тушили как в детском саду", — негодует женщина.
По ее словам, она сообщила об этом в экстренную службу:
"Когда увидела, что никто не тушит, я начала туда (на телефон 101 – ред.) звонить. Отвечают: "мы вам выслали одну машину". Да что одна машина, тут весь дом горит!", — утверждает владелица квартиры №88.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю прокомментировали Amic.ru, что прибытие на пожар сначала одного-двух пожарных расчетов – это стандартная практика.
По словам представителя ведомства, при поступлении сигнала о горении первым прибывает подразделение ближайшей пожарной части. Затем руководитель пожаротушения оценивает серьезность возгорания и докладывает о необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
Напомним, пожар возник 10 июля в пятиэтажном доме. Его площадь составила около 1000 квадратных метров. 80 человек эвакуировано. Для них развернули пункт временного размещения, но никто в нем не ночевал. С жильцами разговаривал мэр Барнаула Сергей Дугин.
Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем. По словам жительницы дома, пламя распространялось по квартирам через вентиляцию.
Комментарии
не было такого, сразу приехали два автомобиля и лестница
на счастье, никто не погиб
А что же с котом? Места себе не находим дома всей семьёй, на работе всем коллективом
Кота вроде на Балтийской всегда холодной водой моют?
11.07.2019 14:47
- гость -
Кота мужик с балкона сбросил
За то что он попугая пытался убить
Ахаха. Лопну от смеха
Это разные коты! Кот попугаед при ставился, кот наниста в спортзале фитнишился,кот с Балтийской отмыт. А что за кот на пожаре?
Тот, который убежал из рук хозяйки при эвакуации
Кот был тот самый. Который примус починял и ни кого не трогал.
"Тушили как в детском саду", — негодует женщина.
У страха глаза велики. По факту - всё было сделано быстро четко. Прибыли быстро, а вот во двор попадали в течении 10 минут. Всё забито машинами, в панике не получалось быстро разъехаться. Ребята пожарные молодцы! А тётеньке сил , что бы восстановиться после этой трагедии.
Кота вроде на Балтийской всегда холодной водой моют?
Собаку же .