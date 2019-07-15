1 июля 2019 года подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между обществом с ограниченной ответственностью "Фирсова Слобода" и Акционерным Обществом Специализированный Застройщик "Барнаулкапстрой".

Обе компании занимаются реализацией проектов в сфере малоэтажного жилищного строительства.

Так, АО СЗ "БКС" активно строит загородный поселок "Самоцветы", расположенный в районе Аэропорта, а компания "Фирсова Слобода" реализует в Первомайском районе свой четвертый проект под названием "Новая Грань".

В рамках соглашения, подписанного генеральным директором ОАО СЗ "БКС" Александром Канаковым и директором ООО "Фирсова Слобода" Михаилом Кочетовым, компании договорились осуществлять совместные действия, направленные на создание качественного и экономически эффективного продукта в сфере индивидуального жилищного строительства в рамках Барнаульской Агломерации.

В частности, предполагается совместная постановка задач по разработке экономически эффективных и отвечающих современным требованиям проектных решений в сфере индивидуального жилищного строительства, организация совместных презентаций и семинаров.

Первым совместным проектом может стать запуск в серийное строительство одноэтажного дома с рабочим названием "ОПТИМУМ", документация на который разработана по заказу ООО "Фирсова Слобода". Строительство такого дома можно будет заказать как в поселке "Самоцветы", так и в микрорайоне "Новая Грань".