Не устраивает выбор: съемные протезы или операции имплантации зубов с костной пластикой без гарантии результата? Альтернатива есть! Врачи находят решение для пациентов даже в самых сложных случаях – и необязательно для этого ехать в Москву, США, Израиль или страны Европы.

Новосибирская клиника - Международный центр имплантологии iDent - вошел в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров - Zygoma ZAGA Centers, которые предлагают пациентам с тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости, безопасное решение – восстановление зубов на верхней челюсти с помощью скуловых имплантатов.

Центры ZAGA – это международная сеть профессионалов, среди которых высокотехнологичные клиники США, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах, а теперь и новосибирская клиника iDent.

Международная сеть профессионалов

— Выполняя, операции с использованием скуловых имплантатов (зигом), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, мы сводим количество безнадежных случаев практически к нулю, — утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent хирург-имплантолог Михаил Тодер. — Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость).

Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики, в течение 24 часов пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о котором раньше такие пациенты могли только мечтать!

Единственный в России и Восточной Европе ZAGA-центр по имплантации зубов при атрофии костной ткани открылся в Сибири

От 299 тысяч за челюсть!

И это не последние новости! С 1 июля 2019 года мы работаем по новому адресу, в самом сердце Новосибирска, по ветке метро: ул. Сибревкома, 9Б,​​ ЖК "Флотилия" (200 м от ст.м. Октябрьская).​ Новый масштаб — 1500 кв.м. — новые возможности для наших пациентов.

Во-первых, для более гибкой ценовой политики, распространяющейся на все наши услуги, в т.ч. на имплантацию зубов и протезирование, теперь эти услуги стоят от 299 000 рублей за всю челюсть!

Во-вторых, мы стали более мобильны, если пациент приехал из другого города, мы не только имплантацию, но и другие услуги можем оказать в тот же день, открыв дополнительные смены для врачей.

Это очень важно для нас, так как значительная часть пациентов – иногородние, они едут к нам со всей России, от Москвы до отдаленных районов Севера и Дальнего Востока, и даже из заграницы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана. Большая их часть – это те, кто не смог найти решение своей стоматологической проблемы на родине.

Именно поэтому мы стремимся предусмотреть все для приезжих пациентов.

"Мы дистанционно консультируем пациентов: просим отправить снимок компьютерной томографии, изучаем и даем человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не увеличится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, – гарантирует директор клиники Инна Тодер. – Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация "завтра улетать, а работа не готова" исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому, если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы все успеете!"

Лицензия ЛО-54-01-005467 от 25.06.2019 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Международный центр имплантологии iDent

г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б:

ЖК "Флотилия", "Адмирал М.П. Лазарев", ст.м. "Октябрьская"

Телефон: 8 (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

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