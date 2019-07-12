На календаре уже почти летняя медиана и, ура, эти выходные будут жаркими. Уикенд 13-14 июля будет что надо. И если вы не уезжаете из города на дачу/море/ к бабушке, найдете себе развлечение и в городе. Портал Amic.ru нашел, где.

Парки

Работать в эти выходные будут все городские парки. В барнаульском зоопарке, который расположен на территории парка "Лесная сказка", как всегда, "креативят". В субботу, 13 июля, в зоопарк бесплатно пустят всех с насекомой фамилией: Мухиных, Комаровых, Жуковы и других. Благотворительная акция "Все насекомые в гости к нам" будет действовать с 12 до 15 часов. Не забудьте паспорт или свидетельство о рождении.

В парке "Солнечный ветер" на проспекте Ленина в субботу в 12 часов для малышей начнется бесплатная интерактивная программа "Солнечные зайчики".

Пляжи

Уж кому сама погода велела работать, так это пляжам и бассейнам. Адреса большинства городских бассейнов смотрите в инфографике "Куда идти купаться: цены и адреса открытых бассейнов Барнаула".

На городском пляже Барнаула в пятницу и субботу, 12 и 13 июля, пройдет чемпионат России по вейкбордингу (воднолыжный слалом с прыжками). Организаторы обещают крутое шоу. Начало в 12 часов. Посмотреть выступления спортсменов из 23 регионов России можно будет без заезда на пляж, а из Barnaul Wake Park (Правобережный тракт, 18а).

Театры и концерты

Собственно про театры нам сказать нечего — они все на каникулах. С концертами тоже не густо. В казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" в Алтайском районе выступает HammAli & Navai (дуэт, прославившийся песней "Пустите меня на танцпол"), концерт пройдет в субботу в 23 часа и воскресенье в час ночи.

В пятницу, 12 июля, в комплексе "Planet Q" (Борзовая заимка) выступят рэперы GAYAZOV$ BROTHER$. Билет стоит 600 рублей.

Есть есть планы "сорваться" на Яровое, то 11 июля вечером вы атм сможете встретить певицу Линду, которая выступит с концертом на "Причале 22" в 22 часа. В субботу побережье "алтайского моря" порадует своим талантом Ольга Бузова.

Планетарий

У звезд над Барнаулом летних каникул нет. В городском планетарии мероприятия расписаны на все выходные.

Так, в субботу, 13 июля, в 11 часов покажут мультфильм "Гопал. Принц планеты коров" (0+). В 13 часов гостей ждет программа "Движение Земли" (12+), где расскажут о перемещениях планеты в течение суток, года. В 15 часов снова мультик "Удивительное путешествие по солнечной системе" (12+) с "остановками" на Марсе, Венере и других планетах.

В воскресенье, 14 июля, в 11 часов всех, кто старше шести лет, ждет программа "Солнце. Наша живая звезда", в 13 часов покажут мультик "Приключение Хрумки в зимнем лесу", в 15 часов гости от 12 лет старше смогут увидеть Сокровища вселенной". Подробности на сайте планетария.