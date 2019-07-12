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Прокурор, помоги: как вентиляция могла стать огнеметом в "доме без крыши"

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Жильцы горевшей пятиэтажки заявляют, что огонь попал в их квартиры через вентиляцию
Северный Власихинский, 60 / фото пресс-служба администрации Барнаула

Северный Власихинский, 60 / фото пресс-служба администрации Барнаула

Жильцы барнаульской пятиэтажки, где вечером в среду, 10 июля, произошел пожар, рассказали, что в их доме были проблемы с вентиляцией. И что именно из-за нее огонь так быстро распространился по крыше и попал в квартиры с последнего этажа на первый. С такими жалобами они обратились в помощнику прокурора Индустриального района, которая прибыла на место ЧП следующим утром. В беседе принимал участие и корреспондент портала Amic.ru.

Как ветром сдуло

МЧС называет предварительной версией пожара в квартире №110 дома по адресу Северный Власихинский проезд, 60, неосторожное обращение с огнем. Но жильцы и очевидцы прибывают в недоумении: как из-за брошенного окурка за считанные минуты могла сгореть вся кровля. Люди винят в распространении огня вентиляционные шахты. И в такой ситуации им, конечно, хочется задать свои вопросы чиновникам и правоохранителям лично.

Как нельзя кстати на месте оказалась помощник прокурора Алина Домникова. Она рассказала Amic.ru, что приехала "выяснить обстоятельства", но к разговору с жильцами седьмого подъезда (где и начался пожар) оказалась не готова. На просьбы людей обратить внимание на их предположения ответила так: "Либо вы обращаетесь по всем вопросам в прокуратуру индустриального района, либо по контактному телефону. Мы комментариев не даем". После чего села в автомобиль. Но пострадавшим не нужны были комментарии, они требовали разобраться с работой вентиляции и установить, когда последний раз кровлю пропитывали огнезащитным составом. Спустя несколько минут сотрудник прокуратуры все-таки вышла к погорельцам с листком бумаги и начала принимать обращения.

Люди провели представителя прокуратуры по своим квартирам. Действительно, на первых двух этажах вытяжки были обуглены. В одной из квартир сгорел коврик, находившийся под вентиляционным отверстием. В другой квартире хозяин еще во время пожара увидел в своей ванной огонь, но смог самостоятельно потушить.

"Мы хотим, чтобы прокуратура сделала запрос на проект нашего дома (был построен в 2001 году — прим.ред.), и дала ознакомиться с ним. Чтобы понять, почему по проекту крыша была плоская, а на деле оказалась шатровой. Мы считаем, что из-за этого была нарушена вентиляция квартир — она частично выведена под крышу", — рассказала в беседе Amic.ru Ирина из 94-ой квартиры.

Очаг возгорания

Пострадавшие уже нашли "виновника" — все как один рассказывали про пожилого соседа из 110-ой и его вероятной причастности к страшному событию. Мол, он злоупотреблял алкоголем и любил покурить, вот и докурился.

Старший участковый обгоревшего дома Татьяна Орлова уточнила корреспонденту портала, что официальных жалоб на этого мужчину не поступало.

Но возмущения у пострадавших вызывал не конкретный человек, а сама абсурдность ситуации. Пожары в многоэтажках случаются, но чтобы из-за этого пыхнула вся крыша — такого не было, удивлялись собравшиеся во дворе дома люди.

"Досталось" народного гнева и инспектору МЧС Евгению Устилко. Вопросами о причинах ЧП его буквально завалили. Но что тут можно ответить? Повторимся, главная предварительная версия МЧС — неосторожное обращение с огнем. Чтобы установить точную причину проведут экспертизу сроком до 30 дней, сказал инспектор.

Тут заодно и вспомнилось, что по делу о неправильной крыше даже были суды, обязавшие застройщика вывести вентиляцию на поверхность из под крыши. По словам жильцов, вывели ее частично.

Пострадавшим остается надеяться на ясную погоду, чтобы дождь не затопил их квартиры. Обстановку, у теперь уже печально известного дома, можно описать одним словом — растерянность. 

Читайте также в сюжете: Пожар в барнаульской многоэтажке
Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

12.07.2019 07:41
Гражданин

Оператор ведет себя как муд-к

0  0
12.07.2019 08:13
- гость -

Да все ясно - пылью и листьями забита была вентиляция, вот и полыхнуло. @Роберто Карлос

0  0
12.07.2019 08:20
Гостья

И как всегда, управляющая компания ни причем.

0  0
12.07.2019 08:24
Злая гостья

Сколько шатровых крыш установили, надо у всех вентиляцию проверять.

0  0
12.07.2019 08:33
- гость -

"Но жильцы и очевидцы прибывают в недоумении"

Куда-куда они прИбывают?)

0  0
12.07.2019 09:20
- гость -

ПрИбывают в Недоумению)))

0  0
12.07.2019 09:27
- гость -

какая загадочная страна- Недоумения

0  0
12.07.2019 09:28
- гость -

Так это не в первой. Помню в начале 90-х полностью выгорела крыша-надстройка у пятиэтажной хрущевки на Северо-Западной (в районе спортшколы). Факел был громадный.

0  0
12.07.2019 09:38
Гостье от гос

Там не УК - у дома своё Тсж.

0  0
12.07.2019 10:27
Morena

В жилых домах кровля от пожара не обрабатывается?

0  0
12.07.2019 10:37
111

состояние жильцов понятно, но....
1. обращения граждан подаются в письменном виде и регистрируются путем проставления специального штампа, который лежит в канцелярии прокуратуры.
2. не рабочая вентиляция, это проблема самих жильцов. создали ТСЖ, сами и отвечайте. дом построен в начале двухтысячных, кто крышу будет пропитывать кроме самих жильцов? Была бы УК можно было бы на них свалить, а так... и к прокурору бесполезно идти. Сами собственники, сами управленцы - вот и доуправлялись...

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