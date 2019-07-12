Жильцы барнаульской пятиэтажки, где вечером в среду, 10 июля, произошел пожар, рассказали, что в их доме были проблемы с вентиляцией. И что именно из-за нее огонь так быстро распространился по крыше и попал в квартиры с последнего этажа на первый. С такими жалобами они обратились в помощнику прокурора Индустриального района, которая прибыла на место ЧП следующим утром. В беседе принимал участие и корреспондент портала Amic.ru.

Как ветром сдуло

МЧС называет предварительной версией пожара в квартире №110 дома по адресу Северный Власихинский проезд, 60, неосторожное обращение с огнем. Но жильцы и очевидцы прибывают в недоумении: как из-за брошенного окурка за считанные минуты могла сгореть вся кровля. Люди винят в распространении огня вентиляционные шахты. И в такой ситуации им, конечно, хочется задать свои вопросы чиновникам и правоохранителям лично.

Как нельзя кстати на месте оказалась помощник прокурора Алина Домникова. Она рассказала Amic.ru, что приехала "выяснить обстоятельства", но к разговору с жильцами седьмого подъезда (где и начался пожар) оказалась не готова. На просьбы людей обратить внимание на их предположения ответила так: "Либо вы обращаетесь по всем вопросам в прокуратуру индустриального района, либо по контактному телефону. Мы комментариев не даем". После чего села в автомобиль. Но пострадавшим не нужны были комментарии, они требовали разобраться с работой вентиляции и установить, когда последний раз кровлю пропитывали огнезащитным составом. Спустя несколько минут сотрудник прокуратуры все-таки вышла к погорельцам с листком бумаги и начала принимать обращения.

Люди провели представителя прокуратуры по своим квартирам. Действительно, на первых двух этажах вытяжки были обуглены. В одной из квартир сгорел коврик, находившийся под вентиляционным отверстием. В другой квартире хозяин еще во время пожара увидел в своей ванной огонь, но смог самостоятельно потушить.

"Мы хотим, чтобы прокуратура сделала запрос на проект нашего дома (был построен в 2001 году — прим.ред.), и дала ознакомиться с ним. Чтобы понять, почему по проекту крыша была плоская, а на деле оказалась шатровой. Мы считаем, что из-за этого была нарушена вентиляция квартир — она частично выведена под крышу", — рассказала в беседе Amic.ru Ирина из 94-ой квартиры.

Очаг возгорания

Пострадавшие уже нашли "виновника" — все как один рассказывали про пожилого соседа из 110-ой и его вероятной причастности к страшному событию. Мол, он злоупотреблял алкоголем и любил покурить, вот и докурился.

Старший участковый обгоревшего дома Татьяна Орлова уточнила корреспонденту портала, что официальных жалоб на этого мужчину не поступало.

Но возмущения у пострадавших вызывал не конкретный человек, а сама абсурдность ситуации. Пожары в многоэтажках случаются, но чтобы из-за этого пыхнула вся крыша — такого не было, удивлялись собравшиеся во дворе дома люди.

"Досталось" народного гнева и инспектору МЧС Евгению Устилко. Вопросами о причинах ЧП его буквально завалили. Но что тут можно ответить? Повторимся, главная предварительная версия МЧС — неосторожное обращение с огнем. Чтобы установить точную причину проведут экспертизу сроком до 30 дней, сказал инспектор.

Тут заодно и вспомнилось, что по делу о неправильной крыше даже были суды, обязавшие застройщика вывести вентиляцию на поверхность из под крыши. По словам жильцов, вывели ее частично.

Пострадавшим остается надеяться на ясную погоду, чтобы дождь не затопил их квартиры. Обстановку, у теперь уже печально известного дома, можно описать одним словом — растерянность.