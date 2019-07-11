Существуют три причины взрыва батареи смартфона: заводской брак, перегрев и истечение срока службы устройства, утверждают эксперты Роскачества.
И если первого нельзя предвидеть, то остального можно избежать, если соблюдать необходимые правила эксплуатации и рекомендации.
"Мы все в какой-то степени в опасности, пока каждый из нас имеет в кармане, на столе или в руках устройства, способные нанести серьезный вред здоровью, вплоть до летального исхода", — следует из пресс-релиза ведомства.
Обезопасить себя от этого можно, соблюдая следующие рекомендации:
- использовать только фирменные зарядные устройства;
- не допускать перегрева аппарата, в том числе не оставлять его под прямыми лучами солнца или под подушкой;
- во время зарядки не запускать энергоемкие приложения – это удваивает перегрев и сокращает срок службы аккумулятора;
- не брать с собой смартфон при занятиях спортом или других действиях, когда есть риск уронить устройство;
- не носить в заднем кармане – можно случайно сесть на него;
- не использовать вздувшуюся батарею.
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