В Алтайском крае июльская жара вскоре сменится достаточно прохладной для этого месяца погодой.

Как сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, среднестатистическая температура во второй половине месяца днем составит от +21°C до +26°C, а ночью – от +12°C до +17°C.

Резко похолодает на стыке второй и третьей декад. В светлое время суток термометр будет показывать +15°C до +20°C, а в темное – от +8°C до +13°C.

Большинство дней оставшейся части месяца могут отметиться дождями и грозами, следует из прогноза синоптиков.

"В июле – не случайно его в народе нарекли грозовиком – приходится наибольшее количество ливневых грозовых дождей, сопровождающихся локальным выпадением града и шквалистым усилением ветра", — пояснила Сырых.