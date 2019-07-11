Получившие ущерб от пожара люди могут рассчитывать на адресную материальную помощь, напомнили в Минсоцзащиты.

10 июля огонь оставил без крыши над головой жильцов пятиэтажного дома в Барнауле. К некоторым из них огонь зашел в квартиры через вентиляцию, имущество также повреждено водой при тушении.

Возможно, некоторые из них остро нуждаются в материальной поддержке. Для ее получения нужно обратиться в Министерство социальной защиты Алтайского края.

Чтобы оставить заявление на получение помощи, нужно прийти по адресу ул. Партизанская, 69, каб. 101 или в управление соцзащиты по месту жительства, как лично, так и заказным письмом. Можно также заполнить бланк через Госуслуги.

В заявлении следует указать причины обращения за материальной помощью, фактическое место жительства, а также предоставить документы, удостоверяющие личность и акт (справку) о пожаре.

Когда документы уничтожены огнем, можно обойтись одним только актом о пожаре. Материальная помощь идет только на предметы первой необходимости.

При назначении управлением соцзащиты по месту жительства ее размер не превышает 5 тысяч рублей, региональным Минсоцзащиты – 10 тысяч.

По распоряжению губернатора или вице-премьера краевого правительства может быть назначена большая сумма.

Нефинансовую помощь можно получить в комплексных центрах социального обслуживания населения (в Барнауле он есть по адресу ул. Телефонная, 150). Там должны предоставить одежду, обувь, детские вещи, предметы личной гигиены, бытовой химии и постельные принадлежности.

В общей сложности, с января по май 2019 года в Алтайском крае погорельцам выплатили свыше 1,62 млн рублей в качестве денежной помощи, уточняют в региональном Минсоцзащиты.