ИА "Амител" стало абсолютным лидером по посещаемости сайта СМИ в Алтайском крае, сообщает региональное управление печати и массовых коммуникаций.

Согласно статистике ведомства, Amic.ru значительно обогнал ближайшего конкурента – Altapress.ru. Отрыв в посещаемости весьма солидный – он превысил четыре миллиона (20,78 млн против 16,51 млн).

Остальные СМИ, по подсчетам управления, не набрали даже 10 миллионов посетителей. Тройку наиболее популярных замкнул сайт газеты "Алтайская правда" (6,88 млн). Совсем немного не хватило до ТОП-3 телеканалу "Катунь 24" (6,79 млн).

"Статистика составлена на основе рейтинга Liveinternet.ru, из открытых источников", — уточняют в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.