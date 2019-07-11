Информация об увольнении Олега Торубарова с поста руководителя ГУ МВД России по Крыму получила официальное подтверждение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшего главного полицейского не только сняли с должности, но и заключили под домашний арест в Алтайском крае.

Крымские правоохранительные органы развеяли слухи и домыслы, сделав официальное заявление.

"Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от занимаемой им должности министра внутренних дел по Республике Крым, — цитирует слова начальника пресс-службы МВД по РК Ольги Кондрашевой РИА Новости Крым. — В настоящее время Олег Иванович находится на территории Крыма и является пенсионером органов внутренних дел Российской Федерации".

Как сообщает портал primechaniya.ru, такое решение может быть связано с конфликтом интересов – жена Торубарова Ольга получила должность министра спорта в Крыму.

Исполнять обязанности главного полицейского в республике теперь будет генерал-майор полиции Павел Каранда.

Олег Торубаров указом президента РФ от 1 августа 2013 года назначен начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю. В феврале 2015 года ему присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. Указом Владимира Путина от 31 августа 2018 года стал министром внутренних дел Крыма.

За свою карьеру он 27 лет прослужил в условиях Крайнего Севера, совершил девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Награжден Орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью МВД России "За отличие в службе", именным оружием и другими ведомственными наградами.