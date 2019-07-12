Жители села Целинное в Кочневском районе рассказали корреспонденту НГС, как в пожаре погибли трое детей: четырехлетний мальчик, шестилетняя и 16-летняя девочки.

Одним из первых пожар заметил сын 63-летней женщины, которая находилась в квартире с тремя внуками. Ее дочь тем временем находилась на дежурстве в местном Доме милосердия.

Стремясь спасти мать, он разбил стекло и вынес ее из горящего дома. С обширными ожогами ее госпитализировали в реанимацию. Племянников спасти уже не удалось.

"Вытащил маму, попытался спасти ребятишек, но не получилось. Залез в комнату, а там горячий дым, дышать было невозможно", — рассказывает мужчина.

Происшествие вызвало бурную реакцию у многих селян. Они ищут виновника гибели детей, которых, по их мнению, можно было спасти.

Сестра пострадавшей пенсионерки винит в случившемся огнеборцев. Говорит, что приехали они слишком поздно, хотя пожарная часть находится на расстоянии 500 метров.

"Сказали, что как позвонили, так через 5 минут они приехали, — рассказывает женщина. — Только тут в полпервого всё полыхало и к часу почти сгорело, а они во втором часу приехали".

Глава местного сельсовета утверждает, что сотрудники МЧС прибыли вовремя.

"Пожарные приехали через 2 минуты. Я пришёл где-то в 1:15 и пожарная там уже была", — уточнил он.

По его словам, проблема была в другом – у местных спасателей нет приборов, позволяющих дышать в помещении. Они были лишь у пожарных, которые прибыли позднее из райцентра.

Некоторые не верят в объективность предварительной причины пожара. Основной версией считается короткое замыкание электропроводки.

Сестра пострадавшей пенсионерки утверждает, что слышала разговор криминалистов, которые, по ее словам, удивлялись хорошему состоянию проводки на веранде дома. А ведь именно с этой части и началось возгорание.

Поэтому некоторые склоняются к тому, что дом могли поджечь. Правда, кому это было нужно – никто не представляет. Семья была неконфликтная, дети – воспитанные, хотя и росли без отца.

Напомним, по факту гибели троих людей следственные органы СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело. Точную причину пожара установят по итогам пожарно-технических экспертиз.