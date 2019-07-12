Жители села Целинное в Кочневском районе рассказали корреспонденту НГС, как в пожаре погибли трое детей: четырехлетний мальчик, шестилетняя и 16-летняя девочки.
Одним из первых пожар заметил сын 63-летней женщины, которая находилась в квартире с тремя внуками. Ее дочь тем временем находилась на дежурстве в местном Доме милосердия.
Стремясь спасти мать, он разбил стекло и вынес ее из горящего дома. С обширными ожогами ее госпитализировали в реанимацию. Племянников спасти уже не удалось.
"Вытащил маму, попытался спасти ребятишек, но не получилось. Залез в комнату, а там горячий дым, дышать было невозможно", — рассказывает мужчина.
Происшествие вызвало бурную реакцию у многих селян. Они ищут виновника гибели детей, которых, по их мнению, можно было спасти.
Сестра пострадавшей пенсионерки винит в случившемся огнеборцев. Говорит, что приехали они слишком поздно, хотя пожарная часть находится на расстоянии 500 метров.
"Сказали, что как позвонили, так через 5 минут они приехали, — рассказывает женщина. — Только тут в полпервого всё полыхало и к часу почти сгорело, а они во втором часу приехали".
Глава местного сельсовета утверждает, что сотрудники МЧС прибыли вовремя.
"Пожарные приехали через 2 минуты. Я пришёл где-то в 1:15 и пожарная там уже была", — уточнил он.
По его словам, проблема была в другом – у местных спасателей нет приборов, позволяющих дышать в помещении. Они были лишь у пожарных, которые прибыли позднее из райцентра.
Некоторые не верят в объективность предварительной причины пожара. Основной версией считается короткое замыкание электропроводки.
Сестра пострадавшей пенсионерки утверждает, что слышала разговор криминалистов, которые, по ее словам, удивлялись хорошему состоянию проводки на веранде дома. А ведь именно с этой части и началось возгорание.
Поэтому некоторые склоняются к тому, что дом могли поджечь. Правда, кому это было нужно – никто не представляет. Семья была неконфликтная, дети – воспитанные, хотя и росли без отца.
Напомним, по факту гибели троих людей следственные органы СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело. Точную причину пожара установят по итогам пожарно-технических экспертиз.
Комментарии
троих людей ...
Жертвы ЕГЭ
Надо вводить предмет в школе: "психология принятия решений". В данном случае, был явный просчет...
Первым делом детей спасать нужно, как это не жестоко звучит.
Первым делом детей спасать нужно, как это не жестоко звучит.
Это племянники, а мать своя родная. Я бы за мамой тоже хоть куда полезла...
пожарные как всегда вовремя приехали, но что-то им снова помешало. хорошо, хоть припаркованных машин там не было
да какая тут психология принятия решения? увидел, что дом горит, возле окна увидел мать, разбил стекло, вытащил ее... приток воздуха усилил горение. через двери он уже не смог зайти в помещение
Это племянники, а мать своя родная. Я бы за мамой тоже хоть куда полезла...
Хотя, наверное, сама она предпочла бы, чтоб спасли внуков...