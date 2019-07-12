Новый жилой комплекс может появиться за ТЦ "Метро" в Барнауле

Рельеф участка - ровный, представляет собой пустырь, засыпанный щебнем и заросший травой / Фото: altayrealt.ru

Очередной земельный участок под застройку выставили на продажу в Барнауле на проезде Северный Власихинский, пишет "Алтайский портал недвижимости".

"Судя по всему, речь идет о двух участках, которые обозначены на публичной Кадастровой карте Алтайского края по адресам: проезд Северный Власихинский, 131 и 131а. Они имеют вид разрешенного использования — для многоэтажной застройки многоквартирными домами", — пишет портал.

Продавец, которым выступает местное агентство недвижимости, сообщает, что территория расположена сразу за ТЦ "Метро", имеет правильную прямоугольную форму и находится в собственности.

Стоимость общего участка составляет 65 млн, площадь — 1,2 га (12 тыс. кв. метров). Там вполне можно вполне разместить небольших масштабов жилой комплекс. Рельеф — ровный, на сегодня он представляет собой пустырь, частично засыпанный щебнем, а местами заросший травой.

В настоящее время в непосредственной близости достраивается ЖК "Времена года", начинается возведение масштабного нового квартала на месте бывшего авторынка и уже несколько лет эксплуатируется квартал "Янтарный".

Ранее сообщалось, что многофункциональный жилой комплекс может появиться в Барнауле на искусственном земельном участке, который создадут на месте пруда Лесной на реке Барнаулке.