Новый жилой комплекс может появиться за ТЦ "Метро" в Барнауле

Рельеф участка - ровный, представляет собой пустырь, засыпанный щебнем и заросший травой / Фото: altayrealt.ru
Очередной земельный участок под застройку выставили на продажу в Барнауле на проезде Северный Власихинский, пишет "Алтайский портал недвижимости".
"Судя по всему, речь идет о двух участках, которые обозначены на публичной Кадастровой карте Алтайского края по адресам: проезд Северный Власихинский, 131 и 131а. Они имеют вид разрешенного использования — для многоэтажной застройки многоквартирными домами", — пишет портал.
Продавец, которым выступает местное агентство недвижимости, сообщает, что территория расположена сразу за ТЦ "Метро", имеет правильную прямоугольную форму и находится в собственности.
Стоимость общего участка составляет 65 млн, площадь — 1,2 га (12 тыс. кв. метров). Там вполне можно вполне разместить небольших масштабов жилой комплекс. Рельеф — ровный, на сегодня он представляет собой пустырь, частично засыпанный щебнем, а местами заросший травой.
В настоящее время в непосредственной близости достраивается ЖК "Времена года", начинается возведение масштабного нового квартала на месте бывшего авторынка и уже несколько лет эксплуатируется квартал "Янтарный".
Ранее сообщалось, что многофункциональный жилой комплекс может появиться в Барнауле на искусственном земельном участке, который создадут на месте пруда Лесной на реке Барнаулке.
Комментарии
Давайте еще больше загрузим дорогу. и так пробки 24ч в сутки. Лучше бы дороги расширяли
Зачем вообще от туда выезжать? Там все есть. Пусть сидят и наслаждаются свежим воздухом с полей.
дада, там свежайший воздух с ТЭЦ и навоза теплиц.
Везде такая ж...а в экономике, дай бог хоть строителям найти силы, держаться, строить что-то в Барнауле, давать работу людям и платить налоги. Большая пятерка строителей Барнаула - мы в вас верим, у вас все получится, остальные пусть сливают воду и пакуют чемоданы.
поплотней им там постройте этажей в 25 чтобы скрепы вот это все