Сельским семьям с семью и более детьми могут дать субсидию на покупку или строительство жилья, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект Госдума намерена рассмотреть в первом чтении 23 июля.

"Субсидии должны касаться тех, кто имеет не менее семи детей и проживает в сельской местности 10 лет. Такие семьи могут рассчитывать на поддержку от государства, чтобы довести жилплощадь до 18 кв м на человека. Через 24 месяца после получения средств такая семья должна отчитаться об их применении", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы объясняют свое предложение продолжающимся спадом рождаемости, который, в свою очередь, объясняется отсутствием или недостаточными жилищными условиями — больше половины российских семей считают их стесненными.

Существующие меры поддержки депутаты считают недостаточными. Поэтому предложено сосредоточиться на улучшении жилищных условий, в первую очередь, многодетных семей.

В случае принятия документа на его выполнение потребуется около 22 млрд рублей. Правительство дало отрицательный отзыв на инициативу парламентариев. В своем отзыве кабмин отметил, что в документе не прописываются источники финансирования. Также отмечается, что такие меры излишни, так как уже действует ряд федеральных программ, стимулирующих рождаемость и улучшение жилищных условий семей с детьми.

Стоит отметить, что это не единственное предложение о поддержки семей с детьми. Так, законодатели предлагают с 2020 года назначать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка должны назначаться тем семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о выделении из федерального бюджета семьям, где с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки на жилье. Такие меры должны будут действовать до 2022 года, однако, возможно и продление срока.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самыми нуждающимися семьями в России являются те, в которых есть дети. По ее подсчетам, 51% многодетных семей находится за чертой бедности.