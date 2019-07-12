Сегодня вечером, 12 июля, начнутся работы по капитальному ремонту участка трамвайных путей на пересечении пр.Красноармейского с ул.Ползунова.

С 20 часов 12 июля и до 24 часов 21 июля будет закрыто движение транспорта по четной стороне проспекта в районе пересечения с ул.Ползунова.

На период проведения работ движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

маршруты №2, 33, 65, 77, 80, 108: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршруты №109, 109оп: пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – разворот на пресечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршрут №40: ул.Мамонтова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – ул.Гоголя, далее – по маршруту;

маршрут №55: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр‑кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

маршруты №104, 111, 118, 123, 125: ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пл.Спартака, в обратном направлении – по маршрутам;

Движение трамваев будет осуществляться по следующим схемам:

маршрут №1: пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Анатолия – ст.Депо №1, в обратном направлении: ст.Депо №1 – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту;

маршрут №5: пр-кт Строителей – ул.Челюскинцев – ул.Анатолия – ст.Депо №1, в обратном направлении: ст.Депо №1 – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – пр-кт Строителей, далее – по маршруту.

Маршрут трамваев №7 останется без изменений, уточнили в администрации Барнаула.

Жителей города просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.