Томенко выразил надежду, что сотрудники полиции "сохранят положительный потенциал" / Фото: altairegion22.ru

Расширенная коллегия по подведению итогов деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2019 года состоялась в ГУ МВД по Алтайскому краю, сообщается на официальном сайте региона.

За первое полугодие 2019 года органами внутренних дел расследовано более 12 тысяч уголовных дел, из них более двух тысяч — тяжкие и особо тяжкие составы. Более 950 уголовных дел возбуждено в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Из оборота изъято свыше 160 кг наркотических средств, из них более 20 кг — синтетические наркотики.

В целом число зарегистрированных преступлений за первое полугодие 2019 года снизилось по отношению к 2018 году.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил сотрудников полиции за позитивные итоги работы. Однако отметил, что при общем снижении зарегистрированных преступлений в 26 муниципальных образованиях края отмечается их рост. Он подчеркнул необходимость привлечения представителей органов местного самоуправления к профилактической работе.

Увеличилось и число случаев с совершением повторных преступлений несовершеннолетними. "Необходимо объединить усилия управления по контролю за оборотом наркотиков и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и антинаркотических в муниципалитетах, обратив особое внимание на индивидуальную профилактику", — сказал Томенко.

Выросло и число преступлений с использованием оружия — 39 случаев за полгода.

Томенко выразил надежду, что сотрудники полиции "сохранят положительный потенциал обеспечения правопорядка и безопасности жителей края".

Коллегию провел начальник ГУ МВД России по краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян. В мероприятии также приняли участие Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Серов, руководители правоохранительных структур, ветеранской организации, руководители структурных подразделений Главного управления и территориальных органов внутренних дел края.