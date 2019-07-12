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Шестеро детей и четверо взрослых погибли при опрокидывании УАЗа в реку в Туве

, ИА "Амител"
Как минимум десять человек пытались на УАЗе пересечь реку
На месте происшествия обнаружены тела десяти погибших / Фото: news.yandex.ru

На месте происшествия обнаружены тела десяти погибших / Фото: news.yandex.ru

Десять человек погибли в Республике Тыва, пытавшиеся в автомобиле УАЗ пересечь реку, сообщает региональное МВД.

ЧП произошло в пятницу утром, 12 июля. "В 08 ч. 55 мин. в дежурную часть <...> поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия обнаружены тела десяти погибших. Шестеро — несовершеннолетние.

В настоящее время устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что в автомобиле ехали две семьи.

"Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем. Срочно направил группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия, в том числе Минтруд обязан провести работу социального характера", — написал глава региона.

Также он сообщил, что направил вертолет со спасателями, психологами и своим заместителем: "Они должны доподлинно выяснить все обстоятельства происшествия, установить точную причину, что могло спровоцировать аварию, в которой по предварительным данным погибли 10 человек".

"Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей. Прошу еще раз быть бдительными на реках, из-за сильных дождей уровень воды растет за считанные часы, а течение усиливается со страшной силой", — добавил Шолбан Кара-оол.

11 июля двое детей и водитель погибли в ДТП на 102-м километре трассы Р-256. При попытке обгона автомобиль врезался в грузовик. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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