Барнаульский студент привлечен к административной ответственности за оскорбление педагога, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

"Во время урока истории между двумя студентами колледжа произошел конфликт, поскольку один у другого забрал пенал. На сделанное преподавателем замечание, студент, заведомо зная, что высказанные им слова явно унизят честь и достоинство учителя, оскорбил ее грубой нецензурной бранью", — говорится в сообщении ведомства.

После преподаватель написала заявление, с целью наказать обидчика.

Отмечается, что студент подтвердил, что такой факт был, и принес учителю свои извинения.

Комиссия по делам несовершеннолетних признала молодого человека виновным в совершении административного правонарушения и назначила ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

В 2009 году в Барнауле произошла похожая ситуация. Правда, подростку выписали не штраф, а поместили его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа "за оскорбление чести и достоинства педагога на уроке математики".

Ранее сообщалось, что в Вологде внук депутата угрожал одноклассникам и обещал "сломать голову" учителю.