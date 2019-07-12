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Депутаты предлагают садить живодеров в тюрьму с 14 лет

, ИА "Амител"
Законопроект внесен в Госдуму петербургским парламентом
Фото: gorod55.ru

Фото: gorod55.ru

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму РФ законопроект о снижении возраста уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

Инициатива петербургских депутатов предусматривает, что россияне будут нести уголовную ответственность не с 16 лет, как сейчас, а с 14 лет.

Авторы документа утверждают, что случаи гибели животных от рук живодеров в Северо-Западном федеральном округе демонстрирует 200-процентный рост, что требует экстренного вмешательства.

В качестве примеров они приводят случаи, когда подростки издевались над животными и выкладывали видеозаписи жестокого обращения в интернет.

Петербургские законодатели уверены, что предлагаемое изменение в Уголовный Кодекс должно остановить негативную тенденцию.

"При идеальном раскладе, если везде будет понимание и зеленый свет, то в принципе в осеннюю сессию инициатива уже может быть рассмотрена на пленарном заседании в Государственной думе", — прокомментировал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, выступивший одним из авторов законопроекта.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.07.2019 11:45
- гость -

лучше на 140

0  0
12.07.2019 12:20
- гость -

Годный закон. А взрослых живодеров в приюты убирать за животными под присмотром ФСИН лет на 5. Вчерашнему фрукту, который писал здесь, что кот его, что хочет, то и делает, приготовиться.

0  0
12.07.2019 13:08
9

У них решение всех проблем-сажать.Конечно сажать ума не надо.За все- сажать.После нашей тюряги или колонии малолетней-готовый конченный выйдет.Уже не над кошками измываться будет.

0  0
12.07.2019 13:14
- гость -

12.07.2019 13:08
9
Можно подумать, что он без тюрьмы ни над кем измываться не будет. Как по мне, еще запрет на профессию нужен, в последующем - чтобы ни-ни к работе с детьми, да и с животными тоже. А то вон была тут сестра милосердия, будущий ветеринарный врач, которая головы котятам рубила на камеру. Никакой госслужбы, никаких органов правопорядка - тоже.

0  0
12.07.2019 13:30
9

Да конечно,посадить и запрет на все вообще.Пусть так по улицам ходит.Тогда уж сразу стрелять,чем изгоем делать на свою же голову.

0  0
12.07.2019 13:34
- гость -

12.07.2019 13:30
9
Эм... извините, а вы бы хотели, чтобы нынешний живодер-живодерка в светлом будущем были учителем\воспитателем ваших детей? Или тем, кто будет вас лечить? Все нормально?

0  0
12.07.2019 13:53
- гость -

Хороший был бы закон. Пусть малолетние мрази знают, что за издевательства над животными сами пойдут туда, где из них смогут запросто представителя животного мира сделать (птичку в позе собачки).

0  0
12.07.2019 14:53
- гость -

13:53
- гость -
где из них смогут запросто представителя животного мира сделать (птичку в позе собачки).

Скрепненько.

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