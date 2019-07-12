Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму РФ законопроект о снижении возраста уголовной ответственности, сообщает ТАСС.
Инициатива петербургских депутатов предусматривает, что россияне будут нести уголовную ответственность не с 16 лет, как сейчас, а с 14 лет.
Авторы документа утверждают, что случаи гибели животных от рук живодеров в Северо-Западном федеральном округе демонстрирует 200-процентный рост, что требует экстренного вмешательства.
В качестве примеров они приводят случаи, когда подростки издевались над животными и выкладывали видеозаписи жестокого обращения в интернет.
Петербургские законодатели уверены, что предлагаемое изменение в Уголовный Кодекс должно остановить негативную тенденцию.
"При идеальном раскладе, если везде будет понимание и зеленый свет, то в принципе в осеннюю сессию инициатива уже может быть рассмотрена на пленарном заседании в Государственной думе", — прокомментировал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, выступивший одним из авторов законопроекта.
Комментарии
лучше на 140
Годный закон. А взрослых живодеров в приюты убирать за животными под присмотром ФСИН лет на 5. Вчерашнему фрукту, который писал здесь, что кот его, что хочет, то и делает, приготовиться.
У них решение всех проблем-сажать.Конечно сажать ума не надо.За все- сажать.После нашей тюряги или колонии малолетней-готовый конченный выйдет.Уже не над кошками измываться будет.
12.07.2019 13:08
9
Можно подумать, что он без тюрьмы ни над кем измываться не будет. Как по мне, еще запрет на профессию нужен, в последующем - чтобы ни-ни к работе с детьми, да и с животными тоже. А то вон была тут сестра милосердия, будущий ветеринарный врач, которая головы котятам рубила на камеру. Никакой госслужбы, никаких органов правопорядка - тоже.
Да конечно,посадить и запрет на все вообще.Пусть так по улицам ходит.Тогда уж сразу стрелять,чем изгоем делать на свою же голову.
12.07.2019 13:30
9
Эм... извините, а вы бы хотели, чтобы нынешний живодер-живодерка в светлом будущем были учителем\воспитателем ваших детей? Или тем, кто будет вас лечить? Все нормально?
Хороший был бы закон. Пусть малолетние мрази знают, что за издевательства над животными сами пойдут туда, где из них смогут запросто представителя животного мира сделать (птичку в позе собачки).
13:53
- гость -
где из них смогут запросто представителя животного мира сделать (птичку в позе собачки).
Скрепненько.