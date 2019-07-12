Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму РФ законопроект о снижении возраста уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

Инициатива петербургских депутатов предусматривает, что россияне будут нести уголовную ответственность не с 16 лет, как сейчас, а с 14 лет.

Авторы документа утверждают, что случаи гибели животных от рук живодеров в Северо-Западном федеральном округе демонстрирует 200-процентный рост, что требует экстренного вмешательства.

В качестве примеров они приводят случаи, когда подростки издевались над животными и выкладывали видеозаписи жестокого обращения в интернет.

Петербургские законодатели уверены, что предлагаемое изменение в Уголовный Кодекс должно остановить негативную тенденцию.

"При идеальном раскладе, если везде будет понимание и зеленый свет, то в принципе в осеннюю сессию инициатива уже может быть рассмотрена на пленарном заседании в Государственной думе", — прокомментировал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, выступивший одним из авторов законопроекта.