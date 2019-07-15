С 4-7 июля 2019 года в с. Кулунда Алтайского края состоялась 41-я летняя олимпиада сельских спортсменов Алтая. Большой спортивный праздник собрал множество участников и гостей, людей неравнодушных к своему селу, району, к своей земле.

Официальным спонсором олимпиады выступила компания "Нефтепродукт", основное направление деятельности которой – оптовая и мелкооптовая продажа дизельного топлива, бензина, масел и других нефтепродуктов. Компания на рынке более двух лет, и сегодня, благодаря безупречной репутации, клиенты знают ее как надежного поставщика топлива высокого качества.

Сотрудники ООО "Нефтепродукт" знают, как важно в период посевной и уборочной кампании обеспечить бесперебойную работу техники, поэтому продукция, которую они предлагают, регулярно проходит лабораторный контроль и соответствует экологическим стандартам ГОСТ. Компания осуществляет прямые поставки только от проверенных производителей, среди которых такие гиганты отрасли, как "Газпромнефть", "НК "Роснефть", "ВПК-Ойл Коченевский НПЗ", "Ачинский НПЗ ВНК, "Антипинский НПЗ" и другие.

Отработанные логистические решения, наличие собственной нефтебазы в г. Барнауле, функционирующей в круглосуточном режиме, позволяют осуществлять своевременные поставки всем клиентам, независимо от их месторасположения. Сотрудничество с компанией "Нефтепродукт" – это гарантия надежности, высокое качество продукции, своевременные поставки и неизменное внимание к каждому клиенту.

Информацию о компании, а также об актуальных ценах на топливо, вы можете получить по телефону 8(3852)99-77-77 и на сайте нефтепродукт22.рф.

Мы любим свой родной край и готовы поддержать каждого, кто трудится на этой земле!

ООО "НЕФТЕПРОДУКТ"

г. Барнаул, ул. Шумакова, 23 А, офис 317

Тел.: 8 (3852)99-77-77

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