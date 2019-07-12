Пассажирский автобус и фура столкнулись на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова утром 12 июля.
Как видно на фотографии, опубликованной в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте", ДТП произошло во время выполнения поворота.
В результате аварии общественный транспорт маршрута №20 и грузовик перегородили две полосы движения. Это спровоцировало пробку.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 11:23, транспортный поток на перекрестке движется со средней скоростью от 7 до 30 км/ч. Серьезной пробки не наблюдается.
Комментарии
Глядя на фото, возникает два вопроса.
Какого хрена у обоих такое положение постановки, фура на встречке, автобус выезжая с крайней правой полосы оказался в крайней левой.
Нечего фурам делать в городе, постоянно затыкают перекрестки, выворачивают в повороте на встречку. Торгаши пусть строят перевалочные базы на границе города и растаскивают по точкам на мелких грузовичках, как во всем мире сделано.
Жоржик а за дополнительные транспортные расходы и организацию точек думаешь торгаши платить будут?
Очередной автобусник-проскакун. Фура не может с крайнего ряда повернуть. Автобусника нужно лишить возможности размножаться
Да автобусники обнаглели. постоянно лезут, щимятся, даже если не пропускаешь, он напролом едет вплоть до дтп. обнаглели совсем. возомнили себе приоритеты на всех полосах по всему городу.
1 автобусник пищит но лезет
2 фура "я же худенький" протиснусь
Водила автобуса, в принципе видел длинномера и должен понимать, что у того занос при повороте. На мой характер, я бы притормозил и пропустил, но водила автобуса видимо думал по другому. Уровень профессионализма, ответственности и уважения друг к другу водителей профессионалов падает.
Зато представляю, как их "благодарили" другие водители и какие комплименты говорили...
А водитель фуры может и не понимать что у него занос при повороте
Полагаю можно сделать запрет на въезд в город большегрузов с 7-00 до 18-00, как в других нормальных сибирских городах. Пробок явно меньше будет и аварий
Явно автобусник решил протиснуться..
За аэропортом по Павловскому интенсивное движение до 24-00. Не могу понять кто куда едет. 20 лет назад после 19-00 Павловский за городом пустой был.
Селяне набрали кредитов на авто и ездят на работу в Барнаул.
По моему фура не со своей пошла направо или там 2 полосы направо?
Пробка до НовоМихайловки?
12.07.2019 13:24
гость
По моему фура не со своей пошла направо или там 2 полосы направо?
----------
Этот комментарий характеризует 70% водятлов своих кредитопомоек. Запомни, Уася - ПДД допускает такие манёвры из-за габаритов.
12:45
- гость -
Зато представляю, как их "благодарили" другие водители и какие комплименты говорили...
В 11.00 на работке работать надо, а не катать плюх на Марк 2. Вот большегруз явно работал.
12.07.2019 13:24
гость
Там на право можно с двух полос.
12:25
- гость -
На мой характер, я бы притормозил и пропустил, но водила автобуса видимо думал по другому.
Он торопился до ближайшей остановки, что бы пригрузиться буратинами.