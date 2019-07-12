Пассажирский автобус и фура столкнулись на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова утром 12 июля.

Как видно на фотографии, опубликованной в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте", ДТП произошло во время выполнения поворота.

В результате аварии общественный транспорт маршрута №20 и грузовик перегородили две полосы движения. Это спровоцировало пробку.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 11:23, транспортный поток на перекрестке движется со средней скоростью от 7 до 30 км/ч. Серьезной пробки не наблюдается.