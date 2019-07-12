Пятница, 12 Июль, 15:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,99
€ 71,01
Обь
227см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в барнаульской многоэтажкеОпрессовка-2019ЕГЭ-2019
Новости

ДТП с автобусом и фурой спровоцировало пробку в Барнауле

, ИА "Амител"
Столкновение случилось на пересечении Павловского тракта и улицы Попова
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Пассажирский автобус и фура столкнулись на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова утром 12 июля.

Как видно на фотографии, опубликованной в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте", ДТП произошло во время выполнения поворота.

В результате аварии общественный транспорт маршрута №20 и грузовик перегородили две полосы движения. Это спровоцировало пробку.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 11:23, транспортный поток на перекрестке движется со средней скоростью от 7 до 30 км/ч. Серьезной пробки не наблюдается.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.07.2019 11:44
- гость -

Глядя на фото, возникает два вопроса.
Какого хрена у обоих такое положение постановки, фура на встречке, автобус выезжая с крайней правой полосы оказался в крайней левой.

0  1
12.07.2019 11:51
Жоржик

Нечего фурам делать в городе, постоянно затыкают перекрестки, выворачивают в повороте на встречку. Торгаши пусть строят перевалочные базы на границе города и растаскивают по точкам на мелких грузовичках, как во всем мире сделано.

0  2
12.07.2019 12:00
krash

Жоржик а за дополнительные транспортные расходы и организацию точек думаешь торгаши платить будут?

0  1
12.07.2019 12:00
- гость -

Очередной автобусник-проскакун. Фура не может с крайнего ряда повернуть. Автобусника нужно лишить возможности размножаться

0  1
12.07.2019 12:06
krash

Да автобусники обнаглели. постоянно лезут, щимятся, даже если не пропускаешь, он напролом едет вплоть до дтп. обнаглели совсем. возомнили себе приоритеты на всех полосах по всему городу.

0  1
12.07.2019 12:18
- гость -

1 автобусник пищит но лезет
2 фура "я же худенький" протиснусь

0  1
12.07.2019 12:25
- гость -

Водила автобуса, в принципе видел длинномера и должен понимать, что у того занос при повороте. На мой характер, я бы притормозил и пропустил, но водила автобуса видимо думал по другому. Уровень профессионализма, ответственности и уважения друг к другу водителей профессионалов падает.

0  1
12.07.2019 12:45
- гость -

Зато представляю, как их "благодарили" другие водители и какие комплименты говорили...

0  1
12.07.2019 13:00
- гость -

А водитель фуры может и не понимать что у него занос при повороте

0  1
12.07.2019 13:01
Санёк

Полагаю можно сделать запрет на въезд в город большегрузов с 7-00 до 18-00, как в других нормальных сибирских городах. Пробок явно меньше будет и аварий

0  1
12.07.2019 13:01
- гость -

Явно автобусник решил протиснуться..

0  1
12.07.2019 13:16
- гость -

За аэропортом по Павловскому интенсивное движение до 24-00. Не могу понять кто куда едет. 20 лет назад после 19-00 Павловский за городом пустой был.

0  0
12.07.2019 13:18
- гость -

Селяне набрали кредитов на авто и ездят на работу в Барнаул.

0  0
12.07.2019 13:24
гость

По моему фура не со своей пошла направо или там 2 полосы направо?

0  0
12.07.2019 13:30
- гость -

Пробка до НовоМихайловки?

0  0
12.07.2019 14:35
- гость -

12.07.2019 13:24
гость
По моему фура не со своей пошла направо или там 2 полосы направо?
----------
Этот комментарий характеризует 70% водятлов своих кредитопомоек. Запомни, Уася - ПДД допускает такие манёвры из-за габаритов.

0  0
12.07.2019 14:37
- гость -

12:45
- гость -
Зато представляю, как их "благодарили" другие водители и какие комплименты говорили...

В 11.00 на работке работать надо, а не катать плюх на Марк 2. Вот большегруз явно работал.

0  0
12.07.2019 14:38
- гость -


12.07.2019 13:24
гость
Там на право можно с двух полос.

0  0
12.07.2019 14:39
- гость -

12:25
- гость -
На мой характер, я бы притормозил и пропустил, но водила автобуса видимо думал по другому.

Он торопился до ближайшей остановки, что бы пригрузиться буратинами.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:52
Десять детей утонули на Алтае с начала купального сезона 2019 года 1
14:41
Хорохордин анонсировал iPhone с алтайской раскладкой клавиатуры 0
14:29
Томенко поблагодарил полицию за позитивные итоги: преступлений стало меньше 1
14:13
МЧС предупреждает о наивысшей пожароопасности в Алтайском крае 0
13:50
Самые низкие цены на бензин зафиксировали в Барнауле и Салехарде 4
13:38
Крестный ход в честь 25-летия Барнаульской епархии прошел в столице Алтая 7
13:11
Мать зарезала сына в Алтайском крае за избиения 8
12:52
Норматив стоимости квадратного метра жилья на Алтае вырос на 807 рублей 1
12:40
The New York Times назвало "кусочком рая" химические сибирские озера 0
12:32
Лето сюрпризов с Тойота: годовой запас топлива и ралли-марафон в Горном Алтае 0
12:11
Красноармейский перекроют в Барнауле с 12 июля из-за ремонта трамвайных путей 0
11:52
Горный Алтай вошел в тройку регионов РФ с самым чистым воздухом 3
11:44
Многодетным сельчанам хотят предложить дополнительную жилищную субсидию 10
11:26
ДТП с автобусом и фурой спровоцировало пробку в Барнауле 19
11:08
Новый жилой комплекс может появиться за ТЦ "Метро" в Барнауле 5
10:52
Депутаты предлагают садить живодеров в тюрьму с 14 лет 8
10:30
Сам себе хозяин: пять способов заработать в интернете 0
10:17
Швейцарский суд запретил петуху кукарекать и покидать курятник 10
09:50
Главу красноярской Счетной палаты сняли с должности после скандального интервью 4
09:11
Чудо-магазин: где в Барнауле купить брендовую одежду по 49 рублей 6
09:01
Франчайзинг: как быстро заработать миллионы 8
08:18
Жители Барнаула и Новосибирска чаще хотят стать таможенниками 7
08:03
С кем соперничал Шукшин: пройдите тест Amic и выиграйте приз 0
07:47
Минтруд хочет поднять прожиточный минимум россиян 13
07:32
Альфа-Банк подписал соглашение с правительством Алтайского края 3
07:16
Вынес мать, а детей не успел: пожар в новосибирском селе унес три жизни 8
07:01
Куда себя деть в такой жаре: как провести выходные в Барнауле 1
06:48
Другая реальность фотоманипулятора Джастина Питерса 1
06:29
Барнаульскую аллею исключили из программы благоустройства из-за арендатора 8
06:01
Прокурор, помоги: как вентиляция могла стать огнеметом в "доме без крыши" 17
23:13
Олега Торубарова уволили с поста главы МВД Крыма 2
22:42
Барнаульца осудили за перелом челюсти при объяснении ПДД 11
22:24
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области 0
21:52
ИА "Амител" стало самым популярным в Алтайском крае в 2018 году 5
21:27
Фильм "Золотое озеро Телецкое" показали в Горном Алтае 0
20:02
Похолодание и дожди ждут Алтайский край в конце июля 1
19:29
Роскачество назвало три причины взрыва смартфонов 1
18:36
Водителя мусоровоза будут судить на Алтае за наезд на собирателя вещей на свалке 6
18:19
Обнаружено 256 повреждений теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 0
17:51
Алтайские полицейские получили условный срок за сфабрикованное дело 10
17:19
Барнаульские спортсменки помогли сборной России на первенстве Европы 1
16:52
Замглавы ПФР задержали по подозрению в получении взятки 3
16:32
ТЭЦ "Северная" горит в Мытищах, обслуживающая более миллиона человек 3
16:20
Алтайский следком опроверг информацию о домашнем аресте экс-главы полиции 9
15:45
Тело жителя Барнаула найдено на берегу Финского залива 5
15:28
Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей 27
15:15
Жителям сел Алтая стали доступны онлайн-сервисы, которыми пользуются горожане 2
15:01
Подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года началась в Барнауле 1
14:55
Воду вернули, света нет. Как восстанавливают жизнь в горевшем барнаульском доме 7
14:44
Защита киллера Челентано обжаловала приговор в Новосибирске 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.