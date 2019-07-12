Тойота Центр АЕМ предлагает поучаствовать в розыгрыше годового запаса топлива от Toyota и "Газпромнефть".

Для участия в конкурсе вам нужно:

1. Приехать в дилерский центр Тойота Центр АЕМ по адресу г. Барнаул, ул. Попова 165 до 16 июля 2019 года.

2. Сделать фото на стенде "Шелковый путь" с табличкой в поддержку любого пилота Toyota*

3. Опубликовать фото на своей странице с хэштегами #ToyotaSilkway, #Газпромнефть и #ТоплюЗаТопливо.

Итоги подведем 16 июля 2019 года. Главный приз – годовой запас топлива!

И еще: ежедневно мы выбираем самые креативные фото и дарим толстовки из коллекции "Toyota. Детали стиля".

Всем желаем удачи!

Полные правила конкурса — по ссылке.

Кроме того, совсем скоро состоится уникальное мероприятие Toyota Desert Camp** — возможность оказаться в атмосфере ралли-марафона "Шелковый путь"! Событие пройдет 20 июля 2019 года с 12.00 до 18.00 на площадке развлекательного комплекса “Рублевка” Чемальского района Республики Алтай. Испытайте себя и автомобили на прочность на специальных трассах и лично убедитесь в надежности настоящих рамных внедорожников Toyota!

Оставьте заявку по телефону +7(3852)23-23-23.

Организатор мероприятия Тойота Центр АЕМ — официальный дилер Toyota в Алтайском крае, при поддержке ООО “Тойота Мотор”.

Подробнее - https://toyota-aem.ru/silk-way?trade_source=banner_widget

Тойота Центр АЕМ — официальный дилер Toyota в Алтайском крае

г. Барнаул, ул. Попова 165

Тел.: (3852)23-23-23

Сайт

*Тойота – прим.ред.

**Тойота Дезет Кэмп – прим.ред.