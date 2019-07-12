Республика Алтай вошла в число лидеров по нескольким экологическим показателям, в том числе, по качеству воздуха, воды и почвы, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.
Как следует из доклада ведомства "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году", Республика Алтай стала вторым среди регионов России, где самый чистый воздух.
Алтайский край по этому показателю стал 49-м, оказавшись ниже сибиряков из Омской (23 место) и Томской (36) областей.
По качеству питьевой води Горный Алтай вошел в семерку лучших. Следом за ним в Западной Сибири идет Алтайский край (21 место).
А вот по качеству почвы Алтайский край обогнал соседей, заняв 12 место. Республика Алтай расположилась на одну позицию ниже.
Комментарии
когда ракеты не летают)
Недавно писали, что онкологии больше всех в Горном Алтае, чем в других регионах. А теперь воздух чище всех. Приезжайте дышать и обучаться...
Т.е облучаться...