Республика Алтай вошла в число лидеров по нескольким экологическим показателям, в том числе, по качеству воздуха, воды и почвы, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Как следует из доклада ведомства "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году", Республика Алтай стала вторым среди регионов России, где самый чистый воздух.

Алтайский край по этому показателю стал 49-м, оказавшись ниже сибиряков из Омской (23 место) и Томской (36) областей.

По качеству питьевой води Горный Алтай вошел в семерку лучших. Следом за ним в Западной Сибири идет Алтайский край (21 место).

А вот по качеству почвы Алтайский край обогнал соседей, заняв 12 место. Республика Алтай расположилась на одну позицию ниже.