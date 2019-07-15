Крупнейшая продовольственная выставка в странах Балтии ежегодно знаменует развитие отрасли в целом, выделяет новинки и предоставляет возможность знакомства с серьезными и надежными отраслевыми предприятиями. На Кипсале каждый гурман может почерпнуть идеи для своего рациона, отведать немало нового и увидеть шоу поваров, кондитеров и барменов. Профессионалы изучают свежие идеи, получают новые знания и серьезную пользу для развития своего бизнеса.
В прошлом году выставку посетило 39 100 человек, наблюдавшие за 37 странами, которые в совокупности представила 721 компания.
Выставка проводится с 4 по 7 сентября 2019 года.
Место проведения – выставочная зона "Кипсала", Латвия, г. Рига.
Разделы выставки:
- Алкогольные напитки;
- Детское питание;
- Консервы;
- Кондитерские изделия;
- Соусы и заправки;
- Сушеные фрукты и орехи;
- Мучные пищевые продукты и макаронные изделия;
- Пищевые добавки;
- Продуктовые ингредиенты;
- Свежие продукты;
- Замороженная еда;
- Морепродукты;
- Зерно и специи;
- Джемы, мед, патока и халва;
- Мясные продукты;
- Молоко и молочные продукты;
- Природные и органические продукты питания;
- Безалкогольные напитки;
- Растительные масла и оливки.
Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.
Подать заявку можно на мойбизнес22.рф
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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