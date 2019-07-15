Крупнейшая продовольственная выставка в странах Балтии ежегодно знаменует развитие отрасли в целом, выделяет новинки и предоставляет возможность знакомства с серьезными и надежными отраслевыми предприятиями. На Кипсале каждый гурман может почерпнуть идеи для своего рациона, отведать немало нового и увидеть шоу поваров, кондитеров и барменов. Профессионалы изучают свежие идеи, получают новые знания и серьезную пользу для развития своего бизнеса.

В прошлом году выставку посетило 39 100 человек, наблюдавшие за 37 странами, которые в совокупности представила 721 компания.

Выставка проводится с 4 по 7 сентября 2019 года.

Место проведения – выставочная зона "Кипсала", Латвия, г. Рига.

Разделы выставки:

Алкогольные напитки;

Детское питание;

Консервы;

Кондитерские изделия;

Соусы и заправки;

Сушеные фрукты и орехи;

Мучные пищевые продукты и макаронные изделия;

Пищевые добавки;

Продуктовые ингредиенты;

Свежие продукты;

Замороженная еда;

Морепродукты;

Зерно и специи;

Джемы, мед, патока и халва;

Мясные продукты;

Молоко и молочные продукты;

Природные и органические продукты питания;

Безалкогольные напитки;

Растительные масла и оливки.

Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.

Подать заявку можно на мойбизнес22.рф

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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