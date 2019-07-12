54-летнюю женщину подозревают в убийстве собственного сына в Ключевском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Гражданку заключили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 9 июля мать нанесла удар ножом в спину 30-летнему мужчине. Ранение оказалось смертельным. Селянин скончался до прибытия медиков.

Правоохранители уточняют, что подозреваемая так поступила из-за регулярных ссор и побоев, которые наносил ей сын, когда потреблял спиртное.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательства вины женщины.