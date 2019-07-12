54-летнюю женщину подозревают в убийстве собственного сына в Ключевском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Гражданку заключили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, 9 июля мать нанесла удар ножом в спину 30-летнему мужчине. Ранение оказалось смертельным. Селянин скончался до прибытия медиков.
Правоохранители уточняют, что подозреваемая так поступила из-за регулярных ссор и побоев, которые наносил ей сын, когда потреблял спиртное.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательства вины женщины.
Комментарии
Прям мать Будулай. Я породил тебя я и убью ) ) ....
Вообще конечно печально, не первый случай, где вот такие алкаши сидят и бухают, когда в квартире жил - напротив был такой же сосед, тоже около 30 лет, набухается и на матах на мать. И дверь ломает и полночи стучится в нее когда она его не пускает.
Самое главное , в милицию бесползно звонить, они его уже на утро выпускают, то подъезд помыть заставят, а то и просто так.
от бездействия властей и законов на такие вот случаи и получаются такие исходы.
Он ее бил, нервы мотал, пропил вс, не выдержала - избавила население от этой гни.ды - так теперь еще и 15 лет сидеть. откуда такие сроки то? За убитую семью в ДТП меньше гонщику дают, а тут алкаша в целях самообороны завалила - и 15 лет. я в шоке.
Да... трагедия, когда сын такой вырос вместо защиты и помощи...
С муженьком таким проще - не понимает слов, досвидос, или сама ушла или его в шею. С сыном так не сможешь...
А то что он ее избивал никак не смягчит приговор? Явно не от хороших отношений она его зарезала...
закрепляют доказательства вины женщины.
А вины "мужчины" там нет?
Надо было ждать, когда ОН ее до смерти забьет???
krash
старожил
Прям мать Будулай
Какой ещё будулай???
Тарас Бульба это был, жертва ЕГЭ
12.07.2019 14:08
- гость -
+++
Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Чё вы так переволновались? Дадут 9 и выйдет по УДО через 6 лет.
12.07.2019 13:25
krash