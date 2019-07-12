По итогам первой недели июля Алтайский край вошел в тройку регионов, в которых зафиксирован самый дешевый бензин, следует из данных Росстата.

Средняя стоимость одного литра в регионе составила 42,15 рубля. Дешевле его можно купить только в Ямало-Ненецком автономном округе (41,32 рубля). Ближе всего к первой позиции по ценнику оказались Ингушетия (42,16), Республика Алтай (42,31), Хакасия (42,44) и Томская область (42,47).

Менее 43 рублей за литр этого вида топлива просят на АЗС Курганской области (42,53), Чечни (42,7), Ярославской (42,73), Новосибирской (42,74), Омской (42,85) и Ульяновской (42,88) областей, а также Красноярского края (42,89) и Челябинской (42,93) области.

Больше 50 рублей придется заплатить в трех регионах Дальневосточного федерального округа: в Магаданской области (51,24), Республике Саха (55,34) и Чукотке (57,74).