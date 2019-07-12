МЧС по Алтайскому краю предупреждает население о высокой пожароопасности в регионе из-за аномальной жары. Особенно неблагоприятная обстановка складывается в западных районов, где зафиксирована наивысшая – чрезвычайная пожароопасность.

Риск возникновения связанных с этим сложных ситуаций сохранится до 15 июля. В эти дни возможен рост количества бытовых пожаров, лесных и степных возгораний.

"При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнем в считанные секунды становится большим пожаром с тяжелыми последствиями, — добавили в ведомстве. — Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения".

Спасатели напоминают, что в это время нельзя жечь сухую траву и мусор, разводить костры на природе, бросать непотушенные спички, сигареты, пользоваться открытым огнем.

В МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам. Для этого можно позвонить на короткий номер 101 либо на единый телефон доверия: 8 (3852) 65-82-19.