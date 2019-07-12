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Будем вместе помогать: ведется сбор на реабилитацию двухлетнего мальчика Кости

, ИА "Амител"
Маленький Костя Вотяков, для которого мы собираем деньги, очень повзрослел и делает большие успехи

Он с большим удовольствием гуляет на улице, играет с детьми, активно изучает детскую площадку во дворе. Костя очень полюбил мыльные пузыри и совсем не боится собак. Бежит к ним на встречу и называет их Кысь (как кошек). Мальчик понемногу набирает вес и заметно приблизился к долгожданной отметке в 10 кг.

В июне компания "ВелКен" запустила Благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!" в рамках которой 1 рубль с каждой проданной  пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций. 

Сегодня сбор ведется для Кости Вотякова, который проживает в Алтайском крае, в Тальменском районе. Ему — 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

Необходимая сумма денег для Вотякова Кости – 460 422 рубля.

На сегодняшний день нам удалось собрать 253 503 рубля для Кости.

"Наша семья безумно благодарна за оказываемую нам помощь!Эти деньги для нас нечто большее, чем просто финансовые средства. Это возможность, шанс реабилитировать ребенка, дать ему возможность полноценного развития, возможность реализовать весь свой потенциал, несмотря на такое трудное начало жизненного пути. Помощь, оказанная многими людьми ценна еще тем, что каждый рубль в этих деньгах — это доброе слово, слово помощи и поддержки. Пожелание счастья и здоровья. И это особенно ценно в наши трудные времена. Именно то, что люди готовы помогать. Я очень рада, что люди настолько внимательно отнеслись к нашим трудностям, что каждый понимает и сочувствует, что мы не остались один на один с нашей бедой!" — рассказывает Вотякова Елена Леонидовна, мама Кости. 

ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой — сердцем на каждой упаковке – вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

Помогать могут все. Самое главное решиться и сделать.

ТМ "Алтайские семечки" — Подари сердцам жизнь!
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Информационный партнер акции Радио Дача Барнаул

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.07.2019 17:19
Дядька

Я куплю эти семечки, всё равно зубов нет, хоть голубям скормлю, но!!!! Не стыдно ли нашим властям доводить до такого?

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12.07.2019 17:21
Дядька

Ашан, быстроном, в общем понятно.

0  0
12.07.2019 17:25
- гость -

Амик, вы являетесь СМИ, соответственно, публиуации должны иметь некое официальное "хождение". Как вы считаете, СМИ должны быть "беззубыми" или иметь неую гражданскую позицию? Есть ли у вас, как у журналистов, как у граждан своей страны, как у жителей Барнаула и края, есть ли у ваших учредителей какая-либо "официальная" позиция по этому поводу? Или вы придерживаетесь точки зрения "напечатали и наша хата с краю"?

Извините, что именно эту публикацию выбрал в качестве точки отправления. Скорейшего выздоровления Косте и мужества его родным.

Будьте добры, напечатайте официальный комментарий алтайского министерства здравоохранения на эту публикацию. Какие меры предприняты по финансированию подобных мероприятий (по реабилитации) вообще и этого малыша, в частности? Почему семья вынуждена собирать деньги подобным образом?

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