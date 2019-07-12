Он с большим удовольствием гуляет на улице, играет с детьми, активно изучает детскую площадку во дворе. Костя очень полюбил мыльные пузыри и совсем не боится собак. Бежит к ним на встречу и называет их Кысь (как кошек). Мальчик понемногу набирает вес и заметно приблизился к долгожданной отметке в 10 кг.

В июне компания "ВелКен" запустила Благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!" в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Сегодня сбор ведется для Кости Вотякова, который проживает в Алтайском крае, в Тальменском районе. Ему — 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

Необходимая сумма денег для Вотякова Кости – 460 422 рубля.

На сегодняшний день нам удалось собрать 253 503 рубля для Кости.

"Наша семья безумно благодарна за оказываемую нам помощь!Эти деньги для нас нечто большее, чем просто финансовые средства. Это возможность, шанс реабилитировать ребенка, дать ему возможность полноценного развития, возможность реализовать весь свой потенциал, несмотря на такое трудное начало жизненного пути. Помощь, оказанная многими людьми ценна еще тем, что каждый рубль в этих деньгах — это доброе слово, слово помощи и поддержки. Пожелание счастья и здоровья. И это особенно ценно в наши трудные времена. Именно то, что люди готовы помогать. Я очень рада, что люди настолько внимательно отнеслись к нашим трудностям, что каждый понимает и сочувствует, что мы не остались один на один с нашей бедой!" — рассказывает Вотякова Елена Леонидовна, мама Кости.

ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой — сердцем на каждой упаковке – вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

Помогать могут все. Самое главное решиться и сделать.

ТМ "Алтайские семечки" — Подари сердцам жизнь!

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