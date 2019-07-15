Алтайские стобалльники и отличники выбирают АГМУ

На фото: Ксения Шефер
55 выпускников школ Алтайского края с высокими баллами ЕГЭ (240 баллов и выше) подали оригиналы документов в приемную комиссию Алтайского медицинского университета. Из них 4 человека – это школьники, набравшие 100 баллов ЕГЭ по одному из самых сложных профильных предметов, необходимых для поступления в медицинский вуз, – химии.
За прошедшую неделю изменился лидер рейтинга абитуриентов АГМУ, им стала выпускница Кытмановской средней школы Ксения Шефер, остановившаяся в шаге от 300 баллов. У Ксении 100 баллов ЕГЭ по химии, 96 баллов по русскому языку и 93 балла по биологии. Еще 10 баллов алтайская школьница получила дополнительно за аттестат с отличием. Таким образом ее общий балл – 299.
"Я решила стать врачом, потому что, по моему мнению, это одна из самых интересных и нужных профессий. Став врачом, я надеюсь приносить пользу другим людям. Моя двоюродная сестра работает фармацевтом, она также повлияла на мой выбор. Готовиться к ЕГЭ было достаточно сложно, но мне нравились предметы, которые я сдавала, и занятия приносили удовольствие. Набрать высокие баллы мне удалось благодаря моим учителям и репетиторам, которые привили мне интерес к предметам. АГМУ выбрала сразу, узнав про этот вуз в школе, на занятиях по профориентации, поступаю на лечебный факультет", – рассказал Ксения.
Еще три алтайских стобалльника – выпускница барнаульской школы №107 Анастасия Ширяева (297 баллов), Елена Лукьянчикова (279 баллов), окончившая барнаульскую гимназию № 40, и Мирон Гаврищук (265 баллов) из бийской школы №3 сделали выбор в пользу стоматологического факультета АГМУ.
В пятерку лидеров рейтинга абитуриентов АГМУ помимо Ксении Шефер и Анастасии Ширяевой вошли Кристина Ширяева (288 баллов), Кирилл Чепрасов (288 баллов) и Илья Вильгельм (283 балла).
В начале августа, после первой волны зачисления, поступившие на первый курс АГМУ алтайские школьники с результатами ЕГЭ 240 баллов и выше будут приглашены на встречу с ректором вуза Игорем Салдан, который вручит им медицинские халаты и именные фонендоскопы, а также сертификаты на получение повышенной стипендии в размере 120 тысяч рублей за год.
Всего, по данным на 12 июля, в приемную комиссию АГМУ подано более 3500 заявлений, 75% из которых – от выпускников алтайских школ и колледжей.
Комментарии
Теперь даже эльфов в АГМУ принимают! Совсем дела с медициной плохи!)))
15.07.2019 09:37
- гость -
Теперь даже эльфов в АГМУ принимают! Совсем дела с медициной плохи!)))
а вы свое фото на обозрение выставите, может вы вообще на орка похожи.
выпускают каждый год много народу, выпускают. а с врачами в стране туго. специалистов единицы. как впрочем и в других направлениях деятельности.
а вы свое фото на обозрение выставите, может вы вообще на орка похожи.
Скорее на тролля я похож )))
Меня скорее смущает тенденция публиковать фотографии абитуриентов АГМУ в новостных каналах. Зачем? Какой реакции ждет редактор? Эти люди ВОЗМОЖНО станут молодыми врачами лет через 8-10, а опытными специалистами лет через 20-25. Эта новость вообще о чем? О том, что кто-то поступил в мед? У нас в медицине дела что-ли налаживаются? Дефицит врачей восполняется? Куем кадры?
сестра работает фармацевтом, она также повлияла на мой выбор
фармацевт неврач, а так таки да, аптек для страждущих понавтыкано на каждом углу, даже больше чем пивнушек
брынцаловка и машинки с колесиками рулят )))
Это всё от бедности в крае. Были б у родителей деньги отправить детей в другой регион, все лучшие абитуриенты учились бы не в АГМУ...
выпускницы нынче такие развитые) как выпускницы ВУЗа
Алтайские стобалльники и отличники выбирают АГМУ
Это правильно, у врачей сейчас все в порядке. Вот в учителя идут, кто никуда больше не проходит
Ставка врача, фельдшера как только он начнёт работать 4,5 тысячи рублей в месяц. Кое где надбавка до мРОт. Итого за 7-8 тыс. в месяц лет этак пять пахать. Добро пожаловать в реальность.
Ну а средняя, в итоге, 43 тысячи по Барнаулу и кого я знаю, это подтверждают. У них от 35 до 55