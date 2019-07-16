Жилой комплекс PLAZA, хорошо знакомый каждому барнаульцу благодаря своему оригинальному и смелому дизайну в духе современного мегаполиса, теперь получил международное признание. На ХIХ Международном архитектурном фестивале "Зодчество в Сибири", который проходил с 12 по 15 июня 2019 года в г. Томске, он занял призовое III место, получив бронзовый диплом в разделе "Постройки", в номинации "Жилые здания". Кроме того, по итогам смотра-конкурса он стал одним из лучших архитектурных произведений 2017-2019 годов.

Что делает ЖК PLAZA по-настоящему уникальным объектом среди современных новостроек, и почему коллектив, работавший над его проектом, получил столь высокую оценку экспертов?

РАСПОЛОЖЕНИЕ, ДИКТУЮЩЕЕ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭСТЕТИКЕ

Недавно построенный в исторической части города и заменивший собой непрезентабельный частный сектор, PLAZA находится в шаговой доступности от множества знаковых для Барнаула мест, среди которых — Демидовская площадь, Сереброплавильный завод, парк Центральный, ВДНХ, барнаульский Арбат, городская набережная. Такое расположение, безусловно, предъявляет повышенные требования к эстетике и стилю.

Проект дома создавал известный архитектор Владимир Золотов под пристальным вниманием специалистов Барнаульского градостроительного совета. Итогом совместного труда стал самобытный архитектурный ансамбль высотой 9, 12 и 14 этажей, отдельные секции которого расставлены по периметру и образуют закрытое дворовое пространство.

Кровли новостройки использованы для размещения зимних садов, спортивных площадок и смотровых террас, с которых открывается потрясающий вид на старый город — применение этих нестандартных решений и позволило дому по ул. Никитина, 107 стать признанным архитектурным шедевром, которым его жильцы могут по праву гордиться.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

К слову, эффектный и броский дизайн - далеко не единственное, чем выделяется PLAZA. Этот комплекс представляет собой уникальный для нашего города проект, объединяющий в одном квартале жилье, офисы и спорт. Как и положено современному жилому комплексу, он отличается развитой инфраструктурой с объектами общественного назначения, где все необходимое – от магазинов и бытовых услуг до фитнес-центра – всегда под рукой. А благоустроенная дворовая территория и теплая двухуровневая парковка с двумя раздельными въездами делают проживание здесь особенно комфортным.

В настоящее время выбор квартир в ЖК PLAZA не очень велик, так как большая их часть в доме уже реализована. Однако именно сейчас есть шанс прибрести здесь жилье на особенно выгодных условиях: только до 31 июля 2019 года действует акция "Ремонт от застройщика в подарок", согласно условиям которой, каждый, кто приобретает квартиру в этот период, получает бонусом ее ремонт "под ключ" от застройщика. Подробности — по телефону: 8 (3852) 252-337. Это отличная возможность купить квартиру в самом центре города, сэкономив несколько сотен тысяч на ее отделке!