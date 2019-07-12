Соревнования по дрифту пройдут в Барнауле 13 июля

Автосоревнования в дисциплине "дрифт" пройдут в Барнауле в субботу, 13 июля, на парковке перед ТРЦ "Галактика", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Официальное открытие в 12:30. Тренировочные заезды с 10:00. Начало финальных заездов в 15:30.

Впервые для такого масштабного мероприятия будет перекрыта практически вся уличная парковка возле ТРЦ, которая будет разбита на многочисленные зоны: гоночная трасса для спортсменов (дрифт), парк-стоянка участников гонки, развлекательные площадки от партнеров

Ожидается участие сильнейших пилотов Сибири, также болельщиков ждет развлекательная программа и автовыставка.

Ранее сообщалось, что на площадке установят детскую гоночную трассу с машинками на радиоуправлении, победители получат памятные призы.